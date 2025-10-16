Xabi Alonso recupera efectivos para Getafe, a la espera de Mbappé

El Real Madrid sigue preparando el regreso a la competición tras el parón de selecciones. Xabi Alonso ha recuperado a tres de sus internacionales (Courtois, Alaba y Gonzalo) para el entrenamiento de hoy en Valdebebas. El técnico sigue a la espera de la vuelta de hasta siete jugadores, que se incorporarán mañana, viernes, con el resto de sus compañeros. Vinicius Junior, Rodrygo, Militao, Camavinga, Brahim, Arda Güler y Mbappé son los efectivos con los que aún no cuenta Xabi Alonso.

El entrenamiento del viernes será importante de cara a valorar el estado físico de los internacionales tras el parón, en especial el de Kylian Mbappé. Después de que los servicios médicos del Real Madrid descartaran una lesión importante, el francés se probará de cara al duelo ante el Getafe. Salvo contratiempo en los días previos, se espera que esté disponible para el partido del domingo.

El que sigue entrenando con normalidad es Franco Mastantuono. El joven jugador, que abandonó la concentración de Argentina por una sobrecarga, se ejercitó en solitario el martes. Hoy, por segundo día consecutivo, lo ha hecho junto al resto de sus compañeros y entrará en convocatoria ante el Getafe.

Una situación distinta a la de Ferland Mendy, el lateral se reincorporó el martes a los entrenamientos 171 después de su lesión en la final de la Copa del Rey. Pese a completar su tercer entrenamiento de la semana, el francés aún no cuenta con el alta competitiva y se espera que no pueda entrar en los planes de Xabi Alonso en el futuro más próximo.

Cuatro lesionados para Xabi Alonso

El Real Madrid ha informado que los jugadores lesionados continúan sus procesos de recuperación. Antonio Rüdiger es el que cuenta con una fecha de retorno más lejana, tras sufrir una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda que le mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta final de año.

Dean Huijsen, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, en cambio, aguardan su regreso en los próximos días. El central no estará en Getafe, pero se espera que pueda disputar minutos ante la Juventus en Champions. Los laterales derechos se marcan como objetivo volver para el Clásico del domingo 26 de octubre.