Vinicius no descansa ni en vacaciones: se pasa al pádel con Arturo Coello

Vinicius Jr. está enamorado del pádel. Siempre que puede, el jugador brasileño aprovecha sus ratos libres para desempolvar la pala y echar un rato dentro del 20×10. El delantero se ha quedado en Madrid en este parón de selecciones para descansar y no irá con Brasil. Justo esta semana se disputa el Comunidad de Madrid Premier Padel P1 en el Movistar Arena y el 7 pasó un rato junto al número uno, Arturo Coello, en la previa.

El jugador del Real Madrid compartió una fotografía junto al King Arturo en sus redes sociales. Ambos pasaron un rato juntos antes de que el vallisoletano se ponga en modo torneo para afrontar el P1 de Madrid. El número uno le regaló una pala a Vinicius y el jugador le hizo entrega de una camiseta suya firmada, en un día que no pararon de hablar de pádel.

Un encuentro en el que también estuvo presente otro madridista sumergido en la fiebre del pádel en España, Dani Ceballos. «Buen rato con dos cracks», publicó el de Utrera en sus redes sociales. A ambos se les ha visto en varias ocasiones no solo jugando al pádel, sino disfrutando de ver a los mejores jugadores del circuito en la pista.

Esta vez el P1 de Premier Padel en Madrid ha coincidido con el parón de selecciones y que Ancelotti no ha llamado a Vinicius con Brasil, por lo que el brasileño podría aprovechar para pasarse por el Movistar Arena a disfrutar de su gran pasión. El pádel está creciendo a pasos agigantados y cada vez son más las personas que lo practican, incluidos deportistas de élite. De hecho, hace unos días se vio a Arjen Robben, ex de Real Madrid y Bayern entre otros, jugando un torneo FIP a nivel profesional.

Coello, Vinicius y Ceballos compartieron un rato de pádel antes de que el número uno afronte un torneo que siempre es muy especial. Junto con su compañero, Agustín Tapia, forman una de las mejores parejas de la historia del pádel. Son los números uno indiscutibles y vienen en un gran momento, después de ganar los cuatro últimos torneos y cinco de los últimos seis. Aunque, a buen seguro, Galán y Chingotto lo darán todo para tomarse la revancha e intentar arrebatarles el título en casa del jugador de Leganés.