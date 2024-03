Vinicius estalla: «No hemos podido ganar porque no nos han dejado»

Vinicius ha sido el protagonista absoluto del duelo del Real Madrid ante el Valencia. El jugador brasileño marcó dos goles -los dos tantos de su equipo- con un ambiente en contra y tras toda la polémica que arrastraba desde el último partido que jugó el equipo blanco en Mestalla.

Sin embargo, ni la grada ni los jugadores del Valencia pudieron con un Vinicius muy enchufado, que lideró al Real Madrid en Valencia. El brasileño superó el tremendo ambiente en contra que tuvo y logró que su equipo empatara un partido muy complicado que acabó con mucha polémica.

En el día en el que cumplió 250 partidos con el Real Madrid, Vinicius metió el primer gol en el tiempo de descuento de la primera parte. Era el 2-1. Ya en la segunda mitad Vini marcó el 2-2 en el minuto 76, un tanto que llegó con suspense ya que a pesar de que se dio por válido durante varios minutos se paró el juego porque el VAR miraba si había un fuera de juego.

Tras la confirmación en el videoarbitraje de que era posición legal, Gil Manzano reafirmó su primera decisión y el empate llegó al marcador de Mestalla. Pero el protagonismo del colegiado extremeño llegó en el último segundo, momento en el que pitó el final del partido cuando Brahim estaba centrando al área, jugada que acabó con cabezazo de Bellingham y gol.

Vinicius no dio crédito a la última jugada

Vinicius, que fue también protagonista por su gesto contra el racismo en el primero de sus goles, no dio crédito a esta última jugada en Mestalla. «Hemos conseguido llegar a empatar el partido y al final no hemos podido ganar porque no nos han dejado», comentó el jugador del Real Madrid a la finalización del duelo.

«Tenemos que seguir firmes y que la afición esté con nosotros», añadió Vinicius, que llegó en Valencia a los 250 partidos, motivo por el que el club le dio una camiseta conmemorativa. «Nunca me imaginé estar tantos partidos aquí», especificó el jugador, que estuvo durante los más de 100 minutos que duró el duelo muy enchufado.

Ancelotti lo ve como algo «inaudito»

En la misma línea se mostró Carlo Ancelotti, que a pesar de toda la experiencia en el mundo del fútbol aseguró no haber visto nada igual en toda su carrera como lo ocurrido este sábado con Gil Manzano en Valencia. «Ha pasado algo inédito. Nunca me ha pasado», explicó el técnico italiano

«Si pita cuando el portero del Valencia rechaza el balón se acabó. Es un error», añadió el entrenador del Real Madrid sobre la jugada que ya da la vuelta el mundo. El error de Gil Manzano impide al club ganar en Mestalla en un partido que acabó con mucha polémica.

Así, el Real Madrid sigue líder de la Liga pero cede dos puntos en Valencia en un duelo que empezó perdiendo por 2-0, pero que acabó empatando gracias a los dos goles de Vinicius, que se reivindica en el campo en el que sufrió los ataques racistas el año pasado.