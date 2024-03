Ancelotti: «Lo que ha ocurrido es algo inédito que nunca me ha pasado»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el encuentro que enfrentó a Valencia y Real Madrid en Mestalla. Los blancos fueron capaces de igualar un 2-0 inicial. Incluso, de remontarlo, pero Gil Manzano, cometiendo un error que pasará a la historia del fútbol español, decidió pitar el final mientras Brahim centraba un balón que remataba Bellingham. Por cierto, al que también expulsó.

Ancelotti comenzó explicando la última jugada: «No hay mucho que decir, Ha pasado algo inédito. Después del rechazo hemos tenido la posesión. Nunca me ha pasado. No hay nada más que añadir. También nos ha molestado la roja a Bellingham, que no ha dicho ningún insulto».

«Si pita cuando el portero del Valencia rechaza el balón se acabó. Es un error», añadió. «Bellingham ha sido que era un jodido gol. No era un insulto. Veremos lo que escribe en el acta», comentó.

Sobre el partido de Vinicius, comentó lo siguiente: «Ha sido más efectivo dentro del área que fuera». También habló de la situación del equipo: «Era un partido muy complicado por muchas cosas. El rival es muy fuerte. Hemos sido capaces de volver al encuentro. Hay que seguir así en este momento de la temporada».

«Estamos calientes y enfadados. Hay que volver a la normalidad. Hay que valorar lo que hemos hecho bien. Hay cosas buenas y otras que tenemos que mejorar. Hay que enfriarse un poco, porque estamos calientes», comentó sobre como está el vestuario tras lo sucedido en Mestalla.

«Se podía perder en la primera parte y ganar remontando, me quedo a la mitad», aseguró Carlo Ancelotti para finalizar la rueda de prensa en Mestalla.