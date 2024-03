Escándalo mundial: Gil Manzano pitó final y anuló un gol legal del Real Madrid en la última jugada del partido

Gil Manzano la lio de manera monumental en Mestalla después de no dar como válido un gol de cabeza de Jude Bellingham en el último segundo de partido que colocaba el 2-3 en el marcador. El escándalo que se vivió en los últimos segundos del Valencia-Real Madrid fue histórico y sin precedentes. El colegiado extremeño pitó el final del encuentro cuando Brahim centraba un balón al área y mandó a los jugadores al vestuario una vez vio que la pelota había entrado al fondo de la red. El encuentro terminó con empate a dos y los blancos perdieron dos puntos de manera injusta.

Superábamos el minuto 98 de partido en Mestalla. El colegiado del partido había añadido siete minutos, pero durante el descuento se habían perdido varios minutos por un penalti que el VAR revisó. Mínimo dos. Por eso se siguió jugando. Modric puso un córner al área, la defensa del Valencia despejó el cuero y Gil Manzano parecía que iba a pitar el final.

Pero Gil Manzano no pitó el final y dejó seguir la jugada. Brahim recuperó la pelota en la frontal del área, realizó un giro magnífico y puso un gran centro. Fue precisamente en el momento del centro cuando el colegiado extremeño se llevó el silbato a la boca. En ese momento, la pelota llegó al corazón del área y Jude Bellingham anotó el 2-3.

Gil Manzano vio la jugada y en el momento que el cuero estaba traspasando la línea de gol decretó el final definitivo señalando el camino hacia vestuarios. No quiso dar el gol y no dio validez a la victoria del Real Madrid. Los jugadores madridistas no se lo podían creer y fueron en grupo con las manos en la cabeza a protestar incrédulos esa decisión. Durante esas protestas, los blancos recibieron otro castigo, ya que Gil Manzano le mostró la roja directa a Jude Bellingham.

Ancelotti incrédulo

Ancelotti comenzó explicando la última jugada: «No hay mucho que decir, Ha pasado algo inédito. Después del rechazo hemos tenido la posesión. Nunca me ha pasado. No hay nada más que añadir. También nos ha molestado la roja a Bellingham, que no ha dicho ningún insulto».

«Si pita cuando el portero del Valencia rechaza el balón se acabó. Es un error», añadió. «Bellingham ha dicho que era un jodido gol. No era un insulto. Veremos lo que escribe en el acta», comentó.

El VAR anuló un penalti por piscinazo de Hugo Duro

Gil Manzano y el VAR anularon un penalti en contra del Real Madrid en el minuto 92 tras un claro piscinazo de Hugo Duro. Ambos equipos empataban a dos en Mestalla y esa decisión pudo decidir el partido. El árbitro extremeño pitó el penalti al instante, pero luego rectificó tras ver las imágenes.

El VAR hizo justicia en Mestalla después de avisar a Gil Manzano para que viese en el monitor que Fran García había tocado pelota, Hugo Duro se había tirado y, por lo tanto, no existía penalti, que en primera instancia el colegiado extremeños lo había pitado. Sucedió en el minuto 92 y durante unos minutos todos los jugadores estuvieron en vilo con la decisión. Luego Gil Manzano la lio de manera monumental y provocó que el encuentro en Mestalla se convirtiese en un escándalo mundial.