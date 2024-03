Aficionados del Valencia increparon a un niño en la grada por llevar una bandera del Real Madrid

Un grupo de aficionados del Valencia intimidaron y arrinconaron a un pequeño hincha del Real Madrid que estaba disfrutando del partido en las gradas de Mestalla. El motivo de la amenaza grupal fue el simple hecho de portar una bandera del conjunto madridista, lo que provocó una reacción inadmisible de estos radicales equipo che. Todo sucedió alrededor del asiento en el que se encontraba el joven y tanto la Policía como los miembros de seguridad del estadio tuvieron que intervenir para que el arrinconamiento no pasase a ser algo más grave.

El partido en Mestalla era de alerta roja. Todo lo vivido con Vinicius Junior el pasado mes de mayo seguía en el ambiente y algunos valencianistas esperaron con ganas a los que se desplazaron desde la capital de España hasta la ciudad valenciana. Un ejemplo de ello es la intimidación que sufrió este niño que sólo acudió a ver el fútbol con la esperanza de que el Real Madrid se llevase los tres puntos.

Sin embargo, izar la bandera de su equipo le costó un gran susto, pero afortunadamente la Policía anduvo rápida para despejar todo tipo de peligro y avisar a este grupo de radicales para que no volvieran a repetir sus amenazas contra este joven madridista.

El Valencia comenzó mandando en Mestalla

De hecho, el equipo de Rubén Baraja se adelantó por partida doble antes de la media hora de juego. El primer gol fue de Hugo Duro, que aprovechó un error de la zaga madridista, y el segundo de Yaremchuk tras un pase atrás fallido de Dani Carvajal hacia Lunin que atrapó el delantero ucraniano del Valencia. Los ches hacían el 2-0 y al Real Madrid se le ponía el partido realmente cuesta arriba, todo ello al grito lamentable de «Vinicius, qué tonto eres», entre otras muestras de desprecio que se volvió a llevar el brasileño.

Vinicius recortó distancias

No podía ser otro. Vinicius abrió la lata contra el Valencia en el último suspiro de la primera mitad. El brasileño empujó un centro lateral que puso Carvajal y al que no llegó Rodrygo Goes para poner el 2-1 y acortar distancias justo antes del pitido final. Además, hizo el gesto del puño hacia arriba representando la lucha contra el racismo ante todo un fondo de Mestalla que, junto a la mayoría del graderío, no paró de ofenderle durante todos los primeros 45 minutos.

Vinicius estuvo muy condicionado en la primera parte por esos cánticos que escuchó continuamente por parte de la afición valencianista. Aun así, fue capaz de convertirse en el hombre gol del Real Madrid para dar alas a su equipo y convencer a los suyos de que se podía remontar en el segundo tiempo. Después de los goles de Hugo Duro y Yaremchuk los blancos despertaron y acecharon al Valencia antes del intermedio con el tanto del ‘7’, que lo celebró moviendo el balón hasta el centro del campo y haciendo un gesto contra el racismo con una de sus manos.

Ni los gritos contra él, ni las faltas recibidas impidieron a Vinicius ser el mejor del Real Madrid en una mala primera parte de los de Carlo Ancelotti.