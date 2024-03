Vinicius marcó un doblete al Valencia en Mestalla y lo celebró con un gesto contra el racismo

No podía ser otro. Vinicius Junior abrió la lata contra el Valencia en el último suspiro de la primera mitad. El brasileño empujó un centro lateral que puso Dani Carvajal y al que no llegó Rodrygo Goes para poner el 2-1 y acortar distancias justo antes del pitido final. Además, hizo el gesto del puño hacia arriba representando la lucha contra el racismo ante todo un fondo de Mestalla que, junto a la mayoría del graderío, no paró de ofenderle durante todos los primeros 45 minutos.

Vinicius estuvo muy condicionado en la primera parte por esos cánticos que escuchó continuamente por parte de la afición valencianista. Aun así, fue capaz de convertirse en el hombre gol del Real Madrid para dar alas a su equipo y convencer a los suyos de que se podía remontar en el segundo tiempo. Después de los goles de Hugo Duro y Yaremchuk los blancos despertaron y acecharon al Valencia antes del intermedio con el tanto del ‘7’, que lo celebró moviendo el balón hasta el centro del campo y haciendo un gesto contra el racismo con una de sus manos.

Ni los gritos contra él, ni las faltas recibidas impidieron a Vinicius ser el mejor del Real Madrid en una mala primera parte de los de Carlo Ancelotti. El encuentro arrancó bronco y con muchas faltas por parte de los jugadores del Valencia, que frenaron a los futbolistas del conjunto blanco a base de patadas en los minutos iniciales.