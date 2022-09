Vinicius Junior estará sobre aviso en el Bernabéu este sábado. El jugador del Real Madrid, uno de los que más faltas sufre en la Liga Santander, estará expuesto a una nueva cacería. Esta vez ante el Betis. El motivo no es otro que la presencia de José María Sánchez Martínez sobre el césped. El colegiado murciano es el que ha sido más permisivo en los últimos tiempos con la dureza de los rivales contra el brasileño, que tiene motivos más que de sobra para preocuparse.

Será el primer encuentro de la temporada en el que el árbitro pite al conjunto blanco, pero el pasado año se vio envuelto en las tres grandes cazas a las que sometieron al brasileño. Barcelona, Villarreal y Mallorca sacaron toda su agresividad contra Vinicius en sendos encuentros en los que la batuta la llevaba Sánchez Martínez.

El más destacado de todos fue el de La Cerámica. Entonces, el colegiado estuvo en el centro de la polémica por hacer la vista gorda en varias ocasiones, que debieron dejar al Villarreal con nueve. La más clara de todas la protagonizó Albiol que para proteger un balón miró de reojo, vio a Vinicius y le metió un codazo en la cara de forma intencionada para evitar que marcase.

Además de no expulsar al futbolista, ni acudir al VAR a ver la jugada repetida, llamó la atención el diálogo que mantuvo Sánchez Martínez con el central amarillo. «Te la has jugado mucho, ten cuidado», le dijo tras la acción, dando vía libre al Villarreal que, desde entonces, no dejó de dar al joven jugador del Real Madrid. De hecho, minutos después Parejo le daba una colleja con el juego parado. Aquel día, todo valía.

Lo sucedido en el campo del Villarreal había ocurrido ya meses antes en el Camp Nou. Vinicius volvió loco al Barça en el Clásico de la primera vuelta y los culés recurrieron a su agresividad para tratar de pararlo. Le dieron tanto que acabó siendo sustituido por Ancelotti antes de tiempo, entre insultos racistas y con molestias. Sánchez Martínez tampoco hizo nada entonces.

Pero fue en Mallorca donde el equipo blanco sufrió con mayor intensidad la dureza de su rival. Quisieron parar al futuro campeón a base de entradas, más que peligrosas. Maffeo fue quien más se excedió entonces, debiendo ser expulsado en una acción en la que fue con la plancha buscando la rodilla de Vinicius. De nuevo, Sánchez Martínez si no que amenazó al brasileño con mostrarle a él la roja. Minutos después, Rodrygo se retiró sin poder andar tras una entrada criminal de Raíllo.

El historial del colegiado lorquino contra el Real Madrid el pasado curso está más que marcado. Los blancos tienen motivos más que de sobra para sospechar que ante el Betis se puede dar otra cacería contra Vinicius, que ya sabe lo que es sufrir el acoso del contrario en forma de constantes faltas.