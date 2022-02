Albiol: «¿Penalti a Vinicius? Si le pego un codazo le hago sangre seguro»

Raúl Albiol fue el protagonista de una de las jugadas polémicas del Villarreal-Real Madrid. El central golpeó con su brazo a Vinicius, que cayó dentro del área, pero Sánchez Martínez no señaló nada. El futbolista del Villarreal alargó su brazo para impedir que el madridista pudiera llegar al balón y así Rulli despejara sin problemas. Tras el partido le preguntaron por esta acción y reconoce que «si le pego un codazo le hago sangre seguro».

Para el central valenciano no hay nada punible en esa acción, asegura que no le ve venir «y si le hubiera golpeado, le hago sangre seguro. Está claro que ahora hablarán de penalti, como en la ida. Pero no. Ha chocado con mi brazo. Si le doy un codazo lo saco del campo. Él mismo me lo ha reconocido».

Respecto al valor que le da al punto obtenido ante el líder de la Liga, Albiol considera que es bueno: «Creo que una parte para cada equipo. Pudimos marcar en la primera, pero en la segunda sufrimos. El punto hay que darlo por bueno, porque si no aprovechas las ocasiones sufres». No obstante, reconoce que querrían haber logrado la victoria aunque se marchan contentos porque era un choque complicado. «Nos hubiera gustado los tres puntos. Estamos por detrás de los puntos que quisiéramos tener. Pero era un partido difícil».

En la segunda mitad, el Real Madrid apretó y dispuso de varias ocasiones para llevarse los tres puntos con dos muy claras al final: una de Jovic al larguero y la otra la salva Aurier bajo palos. «El Madrid es un gran equipo y es normal que te someta. También hemos pegado un bajón físico. Nos han hecho correr mucho. pero es normal sufrir contra estos equipos», aseguró el central en los micrófonos de Movistar LaLiga.

Por último habló sobre la entrada de Asensio a Iborra. El futbolista del Real Madrid vio la amarilla pero algunos jugadores del Villarreal reclamaban la roja. Albiol no se moja y confía en el criterio del VAR: «No la he visto. Si el VAR no ha entrado es que no era de roja. Son decisiones del árbitro y del VAR. Nosotros tenemos que seguir jugando».