El aviso ‘cómplice’ de Sánchez Martínez a Albiol tras su agresión a Vinicius

La persecución vivida por Vinicius Junior en el Estadio de la Cerámica por parte de los jugadores del Villarreal se ve refrendada en las imágenes que demuestran los golpes, constantes, propinados al brasileño y en concreto dos agresiones, de Albiol y Parejo, que no recibieron sanción pero sí la advertencia verbal del colegiado del encuentro, José María Sánchez Martínez. El árbitro no se atrevió a expulsar a los veteranos amarillos por dos codazos en el rostro de Vinicius, quien, incrédulo, no podía creer lo que estaba pasando.

Albiol, en la primera mitad, propinó un codazo intencionado a Vinicius, dejando el brazo abierto al ver la llegada a la presión del ’20’ del Real Madrid. El brasileño cayó al suelo fruto del golpe, tras el que el central acudió a disculparse para minimizar las posibles consecuencias. Pese a que Iborra, capitán del Villarreal, instaba a Vini a que dejara de tirarse, Albiol sabía que había cometido una imprudencia, pero ni el VAR ni Sánchez Martínez decidieron que hubiera sanción en forma de penalti y expulsión.

Sánchez Martínez a Albiol: "Rául, te la has jugado mucho. Solo te aviso, ten cuidado" pic.twitter.com/5DOCNkYawm — RNMJ TV Real Madrid (@rnmjtv1) February 14, 2022

El árbitro, sin embargo, dejó claro que había visto lo sucedido y advirtió a Albiol. «Raúl, te la has jugado mucho. Solo te aviso, ten cuidado», espetaba, pillado por las cámaras del programa El Día Después, para dejar sin sanción de ningún tipo una acción que debió significar penalti a favor del Real Madrid y expulsión del internacional español.

Parejo dobla la apuesta

No contentos con lo sucedido en el primer enfrentamiento, los futbolistas del Villarreal prosiguieron en su misión de sacar del partido a Vinicius, al superando el teórico límite del reglamento. Parejo, en una acción a balón parado, aprovecharía que el madridista estaba fuera de sí por las patadas recibidas y le propinó otro codazo que se quedaría sin sanción. De nuevo, y de nuevo con Sánchez Martínez en posición privilegiada.