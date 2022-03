Vinicius tiembla ante una nueva cacería con Sánchez Martínez

Vinicius Junior vuelve a estar expuesto a una cacería. El Mallorca – Real Madrid se disputará bajo la batuta de José María Sánchez Martínez, colegiado bajo el que más han pegado al brasileño. El murciano fue el encargado de pitar el encuentro ante el Villarreal y el Clásico liguero. Ante el conjunto amarillo se llevó un codazo de Albiol y una colleja de Parejo que no fueron debidamente sancionados, mientras que el duelo frente a los azulgranas fue en el que más faltas ha recibido esta temporada, teniendo que abandonar el terreno de juego con problemas físicos. Ahora, los blancos se miden al Mallorca, el quinto equipo que más faltas hace de todo el campeonato.

La explosividad del delantero madridista le ha convertido en uno de los grandes objetivos de los rivales. Pocos pueden pararle, por lo que recurren a la falta para hacerlo. Prueba de ello es que sea el segundo futbolista que más faltas recibe del campeonato, solo superado en una por el bético Fekir. No es descabellado pensar, además, que es el jugador menos amparado por los colegiados.

Frente al Villarreal, Sánchez Martínez dio muestras de ello. El colegiado permitió en exceso a los amarillos. El brasileño recibió golpes de todo tipo, destacando un codazo propinado por Albiol que debió ser penalti y expulsión por agresión y que quedó en un simple aviso verbal del colegiado. El atacante madridista reclamó la pena máxima, pero no fue señalada, no porque el árbitro no la viese, puesto que sí que le advirtió y le recomendó que tuviera «cuidado». Minutos más tarde, se comió otra expulsión. En este caso, fue Parejo quien pegó una colleja al brasileño, antes del saque de una falta. También sucedió en las proximidades del área, aunque al no estar el balón en movimiento, no podía ser penalti, pero sí expulsión para el mediocentro.

El Barça también tuvo vía libre

El de Villarreal no fue el único encuentro en el que Vinicius sufrió una cantidad excesiva de golpes pitado por Sánchez Martínez. El árbitro murciano también fue el encargado de pitar el Clásico liguero del Camp Nou. Aquel partido es, además, en el que más faltas recibidas por Vinicius se han pitado esta temporada, con seis. Cabe recordar que, una vez que sometió al Barça, tuvo que abandonarlo con molestias, a consecuencia de las duras entradas recibidas. Además, el partido no estuvo exento de polémicas. Vinicius sufrió un penalti de Mingueza que no fue pitado y, además, vio la amarilla después de que Jordi Alba le agarrase del cuello.