Vinicius sobrevive a una nueva cacería

Vinicius Junior volvió a brillar con el Real Madrid, con un gol y una asistencia en la goleada ante el Celta de Vigo. El brasileño fue el principal protagonista del ataque del conjunto blanco. Desbordó y desquició a la defensa celeste, que no pudo frenarle ni a base de constantes entradas. Y, es que, cada vez es más habitual ver las cacerías a las que someten al canarinho. El pasado curso ya sucedió en varios partidos y, en esta nueva campaña, parece que la tónica no cambiará, salvo que intercedan los árbitros.

Vini volvió a sufrir una persecución, esta vez en Balaídos. El extremo del conjunto madridista tuvo en esta ocasión a Hugo Mallo como principal verdugo. Desde el comienzo del choque, el lateral del Celta le dejó claro que no iba a dudar en tratar de parale como fuera. Y así fue. De hecho, el jugador tuvo que recriminarle la cantidad de entradas que le había hecho antes del descanso.

Mallo quiso ser la pesadilla de Vinicius, con hasta cinco entradas que, en su mayoría pasaron desapercibidas para Gil Manzano. De hecho, no vio la amarilla hasta que el brasileño no estaba ya sobre el césped. Aún así, el madridista, al que sólo le pitaron tres faltas, no desistió, siguió intentándolo, encarando al lateral y dándole la vuelta a la situación, siendo un dolor de cabeza para el Celta.

Vinicius hizo uno de los goles del Real Madrid, al salir en velocidad en un contraataque. Se quedó solo ante Marchesin, le regateó y marcó a portería vacía. Además, también asistió a Valverde en el cuarto y último gol de los madridistas, siendo junto a Modric uno de los jugadores más destacados del encuentro.

No le pueden parar

El pasado año, Vinicius ya sufrió varias cacerías. A su explosión goleadora se sumó el desborde con el que ya contaba, lo que le convirtió en prácticamente imparable para las defensas rivales. Sólo encontraban una forma de frenarle, que no era otra que a base de faltas. Vini estaba en el blanco de todos los laterales y centrales a los que se media y, en muchas ocasiones, contaban con la permisividad de los árbitros.

La temporada pasada fue el cuarto jugador que más faltas recibió en la Liga Santander. El delantero madridista se consolidó como uno de los mejores jugadores del campeonato. Eso le llevó a ser uno de los grandes objetivos de las entradas de los contrarios, algo que llegó a indignar al club, debido a la desprotección que sufría. Esta temporada, por lo visto en Balaídos, la situación no será muy distinta, salvo que los colegiados traten de ponerle remedio.