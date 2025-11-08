El Real Madrid visita este domingo Vallecas, un territorio peligroso para los blancos en los últimos años. Lleva el equipo madridista tres temporadas sin ganar en el campo del Rayo Vallecano y cuatro en las últimas cinco visitas. Este fin de semana en Liga, los de Xabi Alonso tienen la gran oportunidad de romper esta horrible racha negativa. Un estadio que aprieta al rival y que para los grandes siempre es complicado. Un escenario de altura sin duda. Una prueba de fuego para este Madrid.

Un estadio de Vallecas que este mismo año logró que el Barcelona no ganase. Quedaron empate a uno y el Rayo mereció ganar sobrado. Un encuentro polémico en el que Lamine Yamal marcó el primero de penalti durante una primera mitad en la que no hubo VAR.

Tres años seguidos sin ganar en Vallecas

El año pasado, en la jornada 17 de Liga, a mediados de diciembre, el Real Madrid no logró ganar en una fría noche de Vallecas confirmando la negativa racha de los blancos en este estadio. Tres partidos seguidos sin ganar. Un 3-3 en el que el Rayo comenzó ganando en el minuto 4 con un tanto de Unai López. Mumin hizo el segundo en el 36 y el partido para el Madrid se puso muy complicado.

Pero el Real Madrid, el año pasado, sacó su espíritu de remontadas y le dio la vuelta al marcador. Valverde (39′), Bellingham (45′) y Rodrygo (56′) pusieron el 2-3. Pero no duró mucho. Isi Palazón empató poco después y el Madrid solamente sacó un punto.

La temporada anterior, en la jornada 25 (en febrero), el resultado del Real Madrid en Vallecas fue de empate a uno. Joselu adelantó a los blancos a los tres minutos de juego y el empate lo puso Raúl de Tomás en el 27. Era el segundo empate consecutivo para los blancos en este campo tan complicado. Y otra vez desperdiciando una ventaja.

Lo mismo pasó una temporada antes. Pero esta vez terminó con derrota madridista en Vallecas. Fue en la jornada 13, un lunes 7 de noviembre, a las misma altura de curso que este año. Marcó el primero el Rayo con un tanto de Comesaña en el minuto 4. Pero los blancos remontaron con dos goles de Luka Modric y Militao antes del descanso.

Tampoco le sirvió a los blancos para ganar. Álvaro García empató en el 44 y Trejo en el 67 puso el 3-2 que a la postre sería definitivo. Tres años seguidos del Real Madrid en Vallecas y en los tres estuvo por delante en el marcador en algún momento del encuentro. Todos con goles. Y es que en Vallecas, hasta el último segundo, todo puede pasar.

24 años sin victoria cómoda en Vallecas

La última victoria del Real Madrid en Vallecas se produjo el 26 de febrero de 2022 en la jornada 26 de Liga. Un gol de Karim Benzema en el minuto 83 le dio los tres puntos a los de Ancelotti. Sufrieron de más, pero terminaron al menos llevándose los tres puntos. La anterior visita a esta fue en 2019, y ganó el Rayo 1-0 a los madridistas. Por lo que el bagaje es de cuatro partidos sin ganar en sus últimas cinco visitas al estadio madrileño.

Hay que remontarse a la temporada 01/02 para ver una victoria holgada del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano en Vallecas. Un 0-3 de hace 24 años con los goles de Raúl González y Morientes por partida doble.