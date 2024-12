Tebas denunciará a Vinicius por los gestos de ‘a Segunda’ al Rayo Vallecano

Javier Tebas denunciará a Vinicius por sus gestos de mandar a Segunda al Rayo Vallecano con gestos tras el partido del Real Madrid en Vallecas el pasado sábado. Además, la Liga también denunciará los cánticos contra el futbolista brasileño por parte de la grada del estadio vallecano.

Desde la Liga no se quiere ningún tipo de cántico y por eso denunciará lo ocurrido en el encuentro de Liga entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid con Vinicius como protagonista. El jugador brasileño escuchó durante gran parte del partido, tras salir en la segunda parte del encuentro en Vallecas, cánticos de «balón de playa» y al final del encuentro, cuando ya iba en dirección a los vestuarios del campo (situados en un fondo), hizo un gesto de Segunda, como mandando a Segunda al Rayo Vallecano.

Eso Tebas ahora lo denuncia, a la espera de hacerlo también con los cánticos que se escucharon en el Olímpico de Montjuic, cuando cientos de aficionados gritaron «A Segunda» al Leganés. La Liga de Tebas es muy dura con este tipo de hechos, aunque en este caso no haya ningún tipo de insulto en esos gritos.

El encuentro en Vallecas del pasado sábado no tuvo una gran tensión comparada con otros encuentros, pero para Tebas, los cánticos de «Vinicius balón de playa» son motivo de al menos elevarlo a denuncia, al igual que el gesto de respuesta del brasileño. Rayo y Real Madrid empataron (3-3) en un encuentro en el que el conjunto local llegó a ir ganando por 2-0, pero los de Ancelotti remontaron hasta llegar a un 2-3, para que después el Rayo pusiera el 3-3 definitivo.

Estas denuncias son habituales por parte de la Liga, que se suele centrar sobre todo en los cánticos de las gradas. En esta ocasión, Tebas se centra en esos gritos contra Vinicius en Vallecas, tal y como ha adelantado la Cadena COPE, y también la posterior respuesta del jugador del Real Madrid.

La polémica de Vallecas

Vinicius, que salió en la segunda parte al terreno de juego, fue también protagonista por la polémica arbitral, ya que Mumin le hizo un claro penalti que el colegiado Martínez Munuera no señaló. Lo llamativo de la acción fue que el propio árbitro, segundos después, reconoció a Vinicius que sí había sido penalti… a pesar de que no lo pitó.

«Escúchame, escúchame… Puede ser que me haya equivocado. Vale, si me he equivocado. Espera, si me equivoco… No vengas así, no vengas así…», le dijo Martínez Munuera a Vinicius cuando el brasileño fue a pedir explicaciones al colegiado por ese penalti no pitado en el encuentro ante el Rayo Vallecano.