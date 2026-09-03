Valdano aplaude a Mourinho: «Está trabajando con mucha eficacia…»

Jorge Valdano ha elogiado a José Mourinho por su buen trabajo en el Real Madrid. El ex director general, entrenador y jugador del conjunto blanco ha querido tener unas buenas palabras con el portugués por trabajar con eficacia las obligaciones de los jugadores, algo que se está viendo que está funcionando durante las tres primeras jornadas de Liga. Hace unos días, el argentino también elogió a Mbappé e incluso le consideró para el Balón de Oro.

El Real Madrid de José Mourinho ha comenzado la temporada de forma fulgurante después de conseguir tres triunfos en los tres primeros partidos de competición. El partido ante el Espanyol despertó alguna duda, pero las goleadas ante Real Sociedad y Málaga han hecho que el estado de felicidad vuelva al Bernabéu después de dos años malos en cuanto a títulos y sensaciones. Ahora parece que Mourinho lo ha arreglado en parte.

José Mourinho ha recuperado la mejor versión de sus mejores futbolistas y, lo más importante, los ha puesto a trabajar para el equipo. Durante los primeros días de competición se ha visto mayor implicación de los jugadores y en esto ha hecho hincapié un Jorge Valdano, que en su día tuvo sus más y sus menos con el entrenador luso. Enterrada el hacha de guerra, el ahora comentarista de televisión ha querido elogiar el buen hacer del ex del Benfica despues de su buen inicio de competición.

Valdano y el Real Madrid de Mourinho

Jorge Valdano ha aplaudido el buen trabajo de Mourinho en lo que respecta a la implicación que están teniendo los futbolistas sobre el campo y su entrega. «Me da la sensación de que Mourinho está trabajando con mucha eficacia las obligaciones. El talento está y, si se trabajan las obligaciones, es mucho más fácil que el equipo tenga concentración durante todo el partido», afirmó Jorge Valdano sobre el Real Madrid de Mourinho en Movistar.

🗣️ «El talento está, si se trabajan las obligaciones es mucho más fácil». Jorge Valdano y el cambio de mentalidad en el 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 𝐝𝐞 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐌𝐨𝐮𝐫𝐢𝐧𝐡𝐨.#DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/qtab5u09LM — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 2, 2026

«Desde la presión, todos parecieron más conectados e inspirados», dijo sobre el buen hacer del Real Madrid en el partido ante el Málaga, que solventó en la primera media hora de partido y que finalizó con una victoria 4-0 del Real Madrid gracias a los goles de Bellingham, Mbappé y Güler.

Valdano también elogió el pasado domingo el buen inicio de temporada de Mbappé y sus opciones de Balón de Oro. «Estoy entregado a Mbappé. Me parece un pura sangre que está en el mejor momento de su carrera, en un momento de plenitud absoluta por edad, por confianza y por categoría», dijo. «No me extraña que sea uno de los candidatos a levantar el Balón de Oro. Dicen que no ganó ningún título. Es mucho más difícil meter goles en un equipo que no se encuentra», opinó.