Tebas contesta a Carvajal tirando balones fuera: «Lo que sí adultera es Real Madrid TV»

Tal y como ha dicho Courtois este martes, Javier Tebas no para de hablar y contestar a todo el mundo, y el último al que le ha respondido es a Dani Carvajal. El presidente de la Liga ha vuelto a defender a capa y espada su decisión de llevar un partido del campeonato español a Miami atacando a todo aquel que se oponga.

«Considero que sobre las palabras de Carvajal no se adultera la competición con el partido de Miami. Es una visión muy exquisita. A mí lo que me parece que adultera la competición son todos los vídeos de Real Madrid TV de la temporada pasada con los que nos deleitaban y que claramente era para presionar al cuerpo arbitral», reclamó el presidente de la Liga contestando al capitán del Real Madrid.

El presidente de la Liga ha vuelto a atacar este martes al club blanco. Otro ataque más en una guerra que parece no tener fin. Un sinfín de declaraciones cruzadas que no cesan con el foco de Miami a día de hoy más caliente que nunca con la petición al Consejo Superior de Deportes.

«Me parece una adulteración clarísima de la competición. No hace que todos los equipos compitamos en las mismas condiciones. Creo que es fundamental que seamos justos los propios jugadores, clubes y la misma Liga, que habrá que abogar por algo justo y creo que esto no lo hace», fue la declaración que hizo Dani Carvajal sobre el partido que la Liga quiere disputar en Miami.

Este martes, también Courtois dio su opinión en la misma línea: «Totalmente. Luego es fácil hablar de NBA o NFL. Aquí es una Liga que lo hacen ellos porque quieren. Adultera la competición y no cumple con el convenio de los jugadores. No es lo mismo jugar en casa o fuera. Fuera es muy complicado, y el Villarreal es un partido difícil. Todo el mundo tiene que jugar en su casa y fuera, salvo fuerza mayor».