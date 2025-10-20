Tebas coloca el Elche-Real Madrid en el último horario del domingo a tres días de visitar al Olympiacos

Otra más de Javier Tebas, los horarios y el Real Madrid nuevamente perjudicado. La Liga ha comunicado este lunes por la mañana los horarios de la jornada 13 del campeonato español y ha colocado el partido de los blancos contra el Elche en el Martínez Valero en el último horario del domingo (21:00 horas) cuando tres días después los de Xabi Alonso tienen que jugar partido de Champions en Grecia contra el Olympiacos. Una jornada que llega justo después de un parón.

Una vez más el Real Madrid sale perjudicado por los horarios de Javier Tebas. Lo que ha ocurrido esta misma jornada se repetirá en la fecha 13. Los blancos jugaron el pasado domingo en Getafe después de un parón en el último horario del día (21:00 horas) a tres días de jugar una nueva jornada de Champions.

Lo que ocurrirá en la jornada 13 será una situación idéntica, pero con un agravante. Esta jornada también llegaba tras un parón al igual que ocurrirá el fin de semana del 22 y 23 de noviembre. Tebas ha colocado el Elche-Real Madrid en el último horario del domingo 23 a las 21:00 de la noche y a solamente tres días de que los madridistas tengan que jugar Champions en Grecia contra el Olympiacos.

Un horario sin sentido alguno que vuelve a perjudicar al Real Madrid antes de una nueva jornada de la Champions League. Y algo que solamente pasa en la Liga española. No ocurre en las demás competiciones europeas, donde todos los campeonatos cuidan y protegen a sus clubes antes de disputar Champions, Europa League o Conference.

Y es que si miramos los horarios de la jornada 13, Barcelona y Athletic, que se miden entre sí, jugarán el sábado a las 16:15, el Villarreal también jugará el sábado a las 21:00 y el Atlético de Madrid lo hará el domingo a las 18:30. Resulta curioso ver como ese mismo domingo a las 16:15 se disputa un Betis-Girona que perfectamente podría pasar a las 21:00 o a las 14:00 un Oviedo-Rayo.