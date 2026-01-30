Rüdiger y Trent aspiran a regresar contra el Rayo

Trent Alexander Arnold y Antonio Rüdiger podrían entrar en la convocatoria de Álvaro Arbeloa para el partido contra el Rayo Vallecano correspondiente a la jornada número 22 de Liga. Los dos defensas blancos estuvieron presentes con el grupo en la sesión de entrenamiento del Real Madrid y mañana sábado se tomará una decisión sobre su presencia.

Trent Alexander Arnold y Antonio Rüdiger hicieron algunos ejercicios con el grupo y están apurando la recuperación de sus respectivas lesiones. El inglés es el que más tiempo acumula en el dique seco tras romperse en San Mamés contra el Athletic en diciembre, mientras que el alemán dijo basta en la Supercopa de España a principios de enero.

Ambos podrían debutar con Arbeloa en el partido contra el Rayo Vallecano a diferencia de Ferland Mendy y Eder Militao, quienes entrenaron en el interior de las instalaciones de Valdebebas y no estarán disponibles. El equipo volvió al trabajo tras la decepción que supuso la derrota del miércoles ante el Benfica en la jornada que cerró la Fase Liga de la Champions League.

Arbeloa buscará prolongar su buena racha en el campeonato doméstico donde cuenta por victorias sus partidos disputados. El Real Madrid podría tener la buena noticia del regreso de dos defensas que son titulares en el imaginario del madridismo y que han tenido muy mala suerte con las dolencias en esta temporada 2025/26.