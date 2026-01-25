Trent Alexander Arnold entra en la rampa de lanzamiento

La presencia de Trent Alexander Arnold durante gran parte del entrenamiento del Real Madrid fue la principal novedad del equipo blanco tras el triunfo en la noche del sábado ante el Villarreal. El británico ha permanecido en el dique seco durante casi dos meses tras caer lesionado ante el Athletic de Bilbao el pasado 3 de diciembre.

El jugador hizo parte de la sesión de entrenamiento con el grupo y apunta a que reaparecerá en las próximas semanas. No está descartado para viajar a Lisboa para medirse al Benfica, aunque tras dos lesiones importantes en el Real Madrid no quieren correr ningún riesgo con uno de los refuerzos de relumbrón del pasado verano.

Trent Alexander Arnold se unió en la sesión de entrenamiento a todos los jugadores que fueron suplentes contra el Villarreal y que completaron una sesión de entrenamiento con mucho partidillo y rondos. Rüdiger, que también fue baja en el estadio de La Cerámica, hizo recuperación en el terreno de juego pero en solitario.

Se espera que el central alemán pueda volver a estar disponible para Álvaro Arbeloa en la próxima jornada de Liga después de que la dupla Huijsen-Asencio consiguiese dejar la portería a cero en el último encuentro. El canterano está forzando por una fisura en la tibia.

Entre el resto de lesionados destacó que tanto Eder Militao como Ferland Mendy siguieron con su trabajo de recuperación en el interior de las instalaciones de Valdebebas, como también hicieron los titulares del partido contra el Villarreal.

Arbeloa podrá aclarar todas las incógnitas que rodean a los lesionados este lunes cuando completen otra sesión de entrenamiento a las 11 horas y perfilará así la lista de convocados que viajarán a Lisboa para el reencuentro con Jose Mourinho. Por lo pronto, Trent Alexander Arnold será la principal duda del técnico del Real Madrid para el encuentro que cierra la fase de grupos de Champions.