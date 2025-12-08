Lo que se pierde Militao por su nueva lesión: partidos decisivos en Champions, Liga y un título

Eder Militao se rompió ante el Celta de Vigo, nueva lesión y hasta 20 partidos. Una carrera al límite para alcanzar a Pablo Durán, tras comenzar con desventaja y llegar para tapar su disparo, hizo explotar el isquiotibial del brasileño, que caía al suelo agarrándose inmediatamente la parte posterior al muslo. El central necesitaba del apoyo del equipo médico madridista para salir del campo e ir a vestuarios, donde se realizaría la primera exploración que evidenciaba el mal mayor: Militao se perderá cuatro meses de competición con el Real Madrid.

Militao estará K.O. cuatro meses, hasta principios de abril, si todo camina por el sendero esperado con esta lesión. El brasileño inicia desde ya su recuperación, pero estará fuera en un momento clave de la temporada del Real Madrid, sobre todo por el punto en el que se encuentra el equipo, muy discutido por su rendimiento con Xabi Alonso a los mandos.

El central madridista se perderá en torno a 20 partidos del Real Madrid, justo en un tramo de la temporada con mucho en juego. Más allá de los numerosos encuentros de Liga que se perderá, también estará fuera para las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, y el tramo final de la liguilla de Champions League. Según los resultados de los blancos en este tiempo, pueden ser incluso más partidos, ya que se podría perder también la final de la Supercopa y la primera eliminatoria europea, si quedan por debajo del octavo clasificado.

El partido más inmediato, este próximo miércoles, será ante el Manchester City. El Real Madrid llega en su punto más bajo de la temporada tras esta derrota ante el Celta de Vigo, donde el equipo no solamente se vio mermado por la lesión de Militao, sino también por las expulsiones de Fran García, Carreras y Endrick, así como el golpe moral. Además del duelo ante los ingleses, en Champions se perderá seguro también el duelo ante el Mónaco y el Benfica que cierra la liguilla

Según los últimos resultados del Real Madrid y el puesto en el que quede en la liguilla, pasará o no directamente a octavos de final. Si queda entre los ocho primeros, irá directo a octavos y se reincorporará a la competición en la segunda semana de marzo, a la que tampoco llegaría a tiempo Militao. De quedar por debajo de esa posición en la liguilla, el play off previo se juega en la segunda quincena de febrero, por lo que serían otros dos partidos seguros en los que no estaría el brasileño.

Antes de que acabe el año, el Real Madrid visita en Liga al Alavés y recibe al Sevilla en el Bernabéu. Ya tras el Año Nuevo, visita también del Betis y Levante y luego salida a Villarreal para cerrar enero. En febrero en Liga, visitas de Rayo Vallecano y Real Sociedad y salidas a Valencia y Osasuna. En marzo, según los tiempos de Militao, previsiblemente se perdería los duelos ante Getafe, en el Bernabéu, y Celta de Vigo, en Balaídos. También estaría en vilo el duelo contra el Elche y el derbi contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu.

En total son unos 20 partidos, según el rendimiento del Real Madrid sin Militao en la Supercopa y Champions, los que el central brasileño se perderá durante este tiempo de recuperación por su lesión muscular en el isquiotibial. También podrán ser más partidos si el equipo sigue avanzando en la Copa del Rey, competición en la que debuta a mediados de diciembre.