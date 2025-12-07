Real Madrid
Real Madrid-Celta, en directo: cómo va el Real Madrid, resultado y última hora del partido de Liga hoy
Real Madrid – Celta: horario y dónde ver gratis, online y por TV el partido de Liga de hoy
Alineación del Real Madrid contra el Celta: Ceballos apunta a titular y Rüdiger descansará
Min 65
Expulsado Fran García
Difícil de entender esto de Fran García. Ve la amarilla por una falta y en la acción posterior comete otra falta merecedora de amarilla y el colegiado le muestra la roja. Se queda con diez el Madrid y tiene que remontar el 0-1 del Celta.
Min 60
Está el Celta muy cómodo
El Madrid está noqueado. El Celta está jugando cómodo, aguantando la pelota y respirando con cada recuperación. Buen nivel del internacional Borja Iglesias.
Min 55
Cambio en el Madrid
Entró al campo Rodrygo en lugar de Asensio.
Min 54
GOOOOOL DEL CELTA DE VIGO
Se adelanta en el marcador el Celta de Vigo. Qué bien lo hace rompiendo líneas, encuentran a Bryan Zaragoza por izquierda que pone el centro para la aparición del recién entrado Williot, que con la espuela define ante Courtois.
Min 48
Hizo un cambio el Celta
En el descanso, se quedó Pablo Durán en vestuarios con problemas en el hombro, y entró Williot.
Min 47
Así fue el minuto de silencio en el Bernabéu
Se guardó un minuto de silencio antes del partido por Xabier Azkargorta y Alfonso Ussía.
Min 46
Comienza el segundo tiempo
Arranca la segunda mitad en el Santiago Bernabéu.
Descanso en el Bernabéu (0-0)
Nos vamos al descanso con el mismo marcador con el que comenzó el partido. No estuvo lúcido el Real Madrid en los últimos metros, aunque tuvieron acciones claras tanto Bellingham, Güler o Vinicius durante estos primeros 45 minutos. El Celta gozó también de alguna oportunidad, ejecutando su plan de partido, por el momento, con buena nota.
Min 45+2
La tiene el Madrid
Se crece el Madrid. Buen desmarque de Vinicius al que encuentra Tchouameni con un desplazamiento en largo. Le pega forzado el brasileño y tapa y atrapa en dos tiempos Radu.
Min 45
Problemas para Durán de nuevo
Otra vez el hombro de Durán, sensible desde el primer minuto de juego, que parece que le obligará a salir. De momento, con diez el Celta. Se añaden cuatro de descuento.
Min 41
¡Ahora la tuvo el Celta!
Sale bien de la presión el Celta, que se lanza con rapidez al ataque. Encuentran de nuevo en la carrera a Durán, Carreras le pierde la pista y en el disparo claro el delantero se encuentra con Courtois, que para sin muchos problemas.
Min 38
¡Roza el gol el Madrid!
Buena jugada ahora del Real Madrid. Vinicius encara, encuentra a Mbappé y el francés la toca para Güler que estaba a metro y medio de la portería pero que, muy forzado, no logra disparar con tino.
Min 34
Le pegó Güler
Prueba desde la distancias Arda Güler, con un buen zurdazo que detiene en dos tiempos Radu. Le están faltando ideas a los blancos en los últimos metros.
Min 30
Media hora de juego
Le está costando al Madrid encontrar espacios ahora. El Celta está bien replegado, juntando muchos hombre atrás, muy activos y presionado.
Min 25
Entra Rudiger
Mala pinta lo de Militao, que llega a vestuarios ayudado por los médicos, cojeando. Parece lesión muscular seria. Entra Rudiger por él.
Min 23
Se rompe Militao
Carrera salvadora de Militao ante Durán, que estaba en mano a mano con Courtois, recuperando metros y quitándole la pelota… aunque era fuera de juego. Pero el esfuerzo del central fue real y se lleva la mano a los isquios de inmediato. Parece que no podrá continuar.
Estas son las posiciones del Real Madrid contra el Celta
La alineación del Real Madrid: Courtois; Asencio, Militao, Carreras, Fran García; Valverde, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham, Vinicius y Mbappé.
Min 17
¡La más clara del Madrid!
Paradón mayúsculo de Radu ante un testarazo de Bellingham a la salida de un córner. Paradón a bocajarro que salva al Celta.
Min 16
Qué bien lo hizo Güler
Le dejaron entrar más de la cuenta a Güler, que se revolvió bien para entrar y poner una pelota atrás que taponó la zaga.
Min 12
El Celta aprovecha cada contra
Está aprovechando bien el Celta de Vigo cada posibilidad de contra o de ir al espacio. El Madrid está adelantado y eso conllevo riesgos.
Min 8
La tuvo el Celta
Bien saliendo desde atrás el Celta, que acaba encontrando escorado a Bryan Zaragoza que de primeras busca el uno para uno ante Asensio, al que desborda y pone la pelota para Pablo Durán, que se durmió y a la hora de disparar le taponó Fran García. Córner.
Min 5
Domina el Madrid
Ha salido queriendo tener la pelota y ser protagonista el Real Madrid. Toca y toca el conjunto madridista, que está muy lúcido en este arraque.
Min 2
Ojo que se ha podido lesionar Durán
En la primera carrera que lanza, Pablo Durán tropieza y cae al suelo. Parece que es el hombro. Posible luxación. Entran la asistencias.
Min 1
¡Comienza el partido!
Arranca el Real Madrid – Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 15 de la Liga.
Todo listo en el Bernabéu
Cinco minutos para que ruede el balón en el verde del Santiago Bernabéu…
Recordamos alineaciones
Quedan 10 minutos para que empiece el partido en el Bernabéu del Real Madrid vs Celta. Recordamos alineaciones:
Real Madrid: Courtois; Asencio, Militao, Carreras, Fran García; Valverde, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham, Vinicius y Mbappé.
Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Román, Moriba, Mingueza; Pablo Durán, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.
Ultiman el calentamiento
Últimos ejercicios de calentamiento de jugadores de Real Madrid y Celta de Vigo antes de volver a vestuarios y volver al verde del Santiago Bernabéu.
La lista de convocados de Xabi Alonso
Esta es la lista de convocados para este partido de Xabi Alonso:
- Porteros: Courtois, Lunin y Mestre.
- Defensas: Militao, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger y Joan Martínez.
- Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Ceballos.
- Delanteros: Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.
Todo listo en el Bernabéu
Está todo listo en el Santiago Bernabéu para que arranque este Real Madrid – Celta de Vigo. En breve, calentamiento de ambos equipos.
Min 68
Se activa el Madrid
Se pone las pilas el Real Madrid ahora, con uno menos y el marcador en contra. Está apretando al Celta y está merodeando el área de Radu con más insistencia.