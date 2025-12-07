Real Madrid-Celta, en directo: cómo va el Real Madrid, resultado y última hora del partido de Liga hoy

El Real Madrid y el Celta de Vigo se ven las caras en este duelo directo que cirra la jornada 15 de la Liga que se disputará en el Santiago Bernabéu. Ambos equipos llegan necesitados de puntos, lo que convierte este choque en una cita clave para madridistas y celtitas.

Sigue en directo minuto a minuto este Real Madrid – Celta con los comentarios del partido, ocasiones, goles y resultado final en DIARIO MADRIDISTA.

Real Madrid – Celta, en directo

A qué hora juega hoy el Real Madrid contra el Celta de Vigo

La Liga ha fijado este apasionante Real Madrid–Celta para el domingo 7 de diciembre, en el marco de la jornada 15. El choque arrancará a las 21:00 horas, una menos en Canarias. Se prevé un ambiente tranquilo y festivo en los alrededores del estadio para que el partido pueda comenzar puntualmente.

Dónde ver el Real Madrid – Celta en directo por TV y online

Movistar+ es uno de los operadores que posee una parte de los derechos de retransmisión del campeonato español. Por ello, el Real Madrid–Celta de la jornada 15 se emitirá en directo a través del canal Movistar LaLiga, disponible únicamente mediante suscripción.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid – Celta

Para quienes no puedan seguir el partido por televisión o vía online, varias emisoras ofrecerán la narración en directo de manera gratuita. Entre ellas se encuentran Cope, la SER, Onda Cero, RNE y Radio Marca, que conectarán con el Santiago Bernabéu para contar todo lo que suceda en el choque.

Dónde se juega el Real Madrid – Celta

El duelo tendrá lugar en el Santiago Bernabéu, situado en el distrito madrileño de Chamartín. Inaugurado en 1947, el estadio, con capacidad para unos 80.000 espectadores, es escenario habitual de grandes citas internacionales y será una de las sedes del Mundial 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos.

Quién arbitra el Real Madrid – Celta

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Alejandro Quintero González para dirigir este Real Madrid–Celta, mientras que Jorge Figueroa Vázquez estará a cargo del VAR. Su labor será revisar las jugadas susceptibles de polémica y comunicar al colegiado principal si debe acudir al monitor instalado a pie de campo.