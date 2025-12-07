El Xabi Alonso alegre, tranquilo y que tenía ganas de explicar su idea a los aficionados del Real Madrid a través de las ruedas de prensa se fue diluyendo con el paso de los meses. El donostiarra tornó en una versión más alejada, rígida y tensa. Siempre educado, pero con menos ganas de profundizar en cada tema. Algo que cambió en el viaje de los blancos a Atenas, donde se midieron al Olympiacos. Esas horas en la capital griega supusieron un punto de inflexión, donde cambiaron muchas cosas. Empezando por la actitud del entrenador.

Xabi viajó a Atenas, en el día de su cumpleaños, con el respaldo de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y José Ángel Sánchez, director general del club blanco. Pero, lejos de empoderarse, decidió tender puentes para recuperar a un vestuario que ha cambiado mucho en las últimas semanas. Especialmente su ambiente.

Xabi decidió que iba a hablar más, que iba a explicar más, que iba a ser más cercano con sus jugadores. Sí, que él era el jefe, eso está claro, pero puede tratar a sus jugadores con una cercanía mucho mayor. Así ha sido desde ese momento. El donostiarra ha decidido que iba a asumir una actitud mucho más cercana.

Desde ese momento, las reuniones en Valdebebas son habituales. Xabi no duda en preguntar a sus jugadores cómo están en cada momento. Estos encuentros son reducidos, individuales o, como mucho, con dos o tres futbolistas. Tampoco son especialmente largos. El donostiarra solo quiere saber cómo están sus futbolistas, conocer y escuchar sus inquietudes y, juntos, tratar de ser mejores.

Este cambio de actitud de Xabi ha mejorado notablemente el ambiente del vestuario. Especialmente con jugadores como Vinicius, Valverde o Bellingham, que en estos momentos se sienten mucho más cómodos con el donostiarra a los mandos. Los futbolistas también han puesto de su parte, entendiendo que el vasco es una apuesta del club que tiene el respaldo de Florentino Pérez, al que no pueden fallar.

Un Xabi mejorado

«Yo estoy bien. Sé dónde estoy y sé que la exigencia que tiene el club implica tener la templanza necesaria para los momentos buenos. En los no tan buenos hay que saber que lo más importante es quedarte con lo fundamental. Debes tener la exigencia y autocrítica necesarias sin fustigarte. En ese equilibrio lo que me gusta es estar con los jugadores, compartir con ellos las sensaciones en los meses que llevamos y mejorar, para que podamos construir algo que merezca la pena», aseguraba el donostiarra tras la rueda de prensa previa al duelo contra el Celta. La realidad es que está mucho mejor y su mensaje llega más nítido tanto en sala de prensa como dentro de la caseta.