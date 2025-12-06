Convocatoria del Real Madrid contra el Celta: Camavinga se recupera y entra en una lista con Joan Martínez

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Celta en el estadio Santiago Bernabéu tiene dos grandes novedades como son la presencia de Eduardo Camavinga y el canterano Joan Martínez. El francés ha superado el esguince que sufrió contra el Athletic el pasado miércoles y entra en la lista.

También está en la convocatoria del Real Madrid Joan Martínez. El canterano ha entrado en la lista para reforzar la posición de central, que está mermada por las lesiones. Ya estuvo en el banquillo contra la Juventus en Champions y, este curso, suma 15 encuentros y un gol con el Castilla de Arbeloa.

«Joan Martínez es el elegido». En el Real Madrid no dudan cuando se menciona el nombre del central. Y es que, con 1,93 metros de altura, una personalidad tranquila y un talento que ha cautivado a todos en Valdebebas, el valenciano es considerado el central más prometedor de la cantera madridista. A sus 18 años, el defensor no solo destaca por su físico privilegiado, sino también por su inteligencia dentro y fuera del campo: estudia Magisterio mientras continúa formándose en la exigente cantera blanca.

Por otro lado, las bajas para este encuentro que tiene Xabi Alonso son Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba y Mendy. Todos ellos defensas, por lo que el donostiarra ha tenido que citar a un canterano para reforzar la lista para el duelo contra el Celta.

Vuelta a casa un mes después

El Real Madrid llega a este encuentro feliz tras, por fin, vencer y convencer el pasado miércoles en San Mamés. Los blancos ganaron al Athletic por 0-3 en un encuentro en el que los madridistas demostraron su mejor nivel de toda la temporada. Mbappé, con dos golazos, y Camavinga, con el primer tanto de la temporada, hicieron las dianas de los madridistas ante el equipo vasco.

Ahora, el Real Madrid regresa al estadio Santiago Bernabéu 36 días después de la última vez, cuando los blancos ganaron 4-0 al Valencia en el coliseo madridista. Por lo tanto, han estado más de un mes sin disputar un partido ante su afición, algo que han sufrido y pagado considerablemente.

Todo empezó con la visita a Anfield, donde el Liverpool les ganó 1-0 en un partido donde los ingleses tuvieron ocasiones para golear, pero se encontraron con un Courtois superlativo. Luego, empataron a cero en Vallecas contra un Rayo que lleva aguando la fiesta a los madridistas en su casa durante cuatro años. Tras el parón de selecciones, llegó el empate contra el Elche en el Martínez Valero, una victoria, no sin sufrimiento, frente al Olympiacos, y vieron cómo un Girona en puestos de descenso y plagado de bajas les arrebataba otros dos puntos. El triunfo contra el Athletic calmó las aguas a la espera del plato fuerte: la visita del Manchester City al Bernabéu el próximo miércoles.

Convocatoria del Real Madrid