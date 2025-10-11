Joan Martínez, la metamorfosis de ‘el elegido’

«Joan Martínez es el elegido». En el Real Madrid no dudan cuando se saca el nombre del central a coalición. Y es que, con 1,93 metros de altura, personalidad serena y un talento que ha encandilado a todos en Valdebebas, el valenciano es el central más prometedor de la cantera madridista. A sus 18 años, el defensor no sólo destaca por su físico privilegiado, sino también por su inteligencia dentro y fuera del campo: estudia Magisterio mientras se forma en la exigente cantera blanca. Y, obviamente, sin dejar de mirar al primer equipo, donde no le pierden de vista.

Joan, que el pasado martes formó parte del primer equipo del Real Madrid en un amistoso contra el que es su equipo, el Castilla, ha dejado muy buenas sensaciones tanto en el cuerpo técnico como con los propios jugadores. Y todo esto, tras superar con un notable éxito la grave lesión que sufrió en la rodilla en agosto de 2024. No ha sido un camino sencillo, pero ese periodo se convirtió en una etapa de transformación profunda.

El Real Madrid no sólo lo ayudó a recuperarse físicamente, sino que aprovechó el parón para trabajar de forma individualizada en su evolución como futbolista. Los preparadores físicos centraron parte del proceso en fortalecerle la espalda, el pecho y los hombros, zonas clave para un defensor de élite en los duelos y el juego aéreo. El objetivo es claro: convertir a Joan en el central que el club quiere para su futuro.

El resultado salta a la vista. Tras su recuperación, no sólo ha dejado atrás por completo las molestias, sino que ha regresado siendo un jugador más completo. Fuentes del entorno del club aseguran que actualmente es incluso mejor central que antes de la lesión, algo que él mismo siente en cada entrenamiento y partido.

Tanto Xabi Alonso como Álvaro Arbeloa, figura clave en su formación en las categorías inferiores, han estado muy pendientes de su evolución. El actual entrenador del Castilla lo ha mimado especialmente, consciente del potencial que atesora Joan, mientras que el vasco mantiene una relación cercana con él.

Hermano mayor Rüdiger

Una de las voces más influyentes del vestuario, Antonio Rüdiger, no dudó en destacar su calidad en algún entrenamiento compartido, señalándolo como un elegido, una palabra que en Valdebebas no se utiliza a la ligera. Y es que en el club tienen claro que Joan Martínez está en la lista de futuros nombres que podrían dar el salto definitivo al primer equipo.

Mientras se plantea comenzar a sacarse el carné de conducir, con los estudios en marcha y una mente enfocada en su vida profesional, Joan vive un momento de madurez personal y futbolística. Trabaja en silencio, con humildad y la ilusión intacta de vestir algún día la camiseta del primer equipo del Real Madrid, quien pule a su diamante en bruto. Joan Martínez ya no es una promesa: es una realidad en construcción.

Confianza máxima

El Real Madrid decidió blindar a Joan Martínez el pasado 15 de septiembre. El club blanco ha renovado al central del Castilla hasta 2029 y le ha puesto una cláusula de 150 millones de euros. Un contrato que confirma la fe ciega que la entidad tiene en el valenciano.

La negociación de esta nueva renovación fue muy sencilla, puesto que todas las partes tenían la voluntad de llegar a un acuerdo rápido. El Real Madrid no estaba dispuesto a perder al jugador, mientras que tanto el central como su entorno tenían claro que su única intención era seguir creciendo en el conjunto blanco.