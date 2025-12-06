Alineación del Real Madrid contra el Celta: Ceballos apunta a titular y Rüdiger descansará

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Celta que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu tendrá varias novedades respecto al duelo contra el Athletic. Xabi Alonso tiene cinco bajas para este encuentro que son Trent Alexander-Arnold, Alaba, Mendy, Carvajal y Huijsen.

La alineación del Real Madrid comenzará por Courtois en la portería. En el lateral derecho formará Federico Valverde, mientras que por el costado izquierdo lo hará Álvaro Carreras. La pareja de centrales apunta a ser la formada por Asencio y Militao. Rüdiger descansará pensando en la batalla contra Haaland del miércoles.

En el centro del campo, Tchouaméni es fijo y a su lado podría jugar Ceballos. Arda Güler y Bellingham también tienen muchas opciones de ser titulares. Y arriba no hay debate: Vinicius y Mbappé.

A mantener el nivel

El Real Madrid afronta este encuentro con buen ánimo después de, por fin, ganar y convencer el pasado miércoles en San Mamés. Los blancos se impusieron al Athletic por 0-3 en un duelo en el que exhibieron su mejor nivel de toda la temporada. Mbappé, autor de dos golazos, y Camavinga, que marcó su primer tanto del curso, firmaron los goles madridistas frente al conjunto vasco.

Ahora, el equipo vuelve al estadio Santiago Bernabéu 36 días después de su última aparición allí, cuando derrotaron 4-0 al Valencia en el coliseo blanco. En consecuencia, han pasado más de un mes sin jugar ante su público, una ausencia que han notado -y pagado- de manera considerable.

La mala racha comenzó con la visita a Anfield, donde el Liverpool venció 1-0 en un encuentro en el que los ingleses dispusieron de ocasiones para lograr un marcador más amplio, aunque se toparon con un Courtois extraordinario. Posteriormente, empataron a cero en Vallecas ante un Rayo que lleva cuatro años frustrando a los madridistas en su propio campo. Tras el parón de selecciones, llegó otro empate frente al Elche en el Martínez Valero, seguido de una victoria -no exenta de sufrimiento- ante el Olympiacos, y después presenciaron cómo un Girona en puestos de descenso y plagado de bajas les arrebataba otros dos puntos. El triunfo frente al Athletic ha devuelto algo de tranquilidad, justo antes del plato fuerte que les espera: la visita del Manchester City al Bernabéu el próximo miércoles.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Celta en el estadio Santiago Bernabéu: Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.