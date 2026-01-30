Álvaro Arbeloa no cuenta con Dani Ceballos. El entrenador se lo ha dejado claro al jugador. Con palabras y con hechos. Además, la derrota del Real Madrid en Lisboa ante el Benfica lo dejó también muy claro. Perdiendo, Arbeloa optó antes por el canterano Cestero que por el sevillano. Y Ceballos se dio cuenta definitivamente de lo que tiene, además de que fue un golpe muy duro para él.

La temporada de Dani Ceballos está siendo muy difícil. Con Xabi Alonso tampoco es que tuviera muchos minutos, pero ahora con Arbeloa su situación es peor. Álvaro le ha dejado claro a Ceballos que no cuenta con él, algo que ha dejado muy tocado al futbolista, que no entiende su situación. En cinco encuentros con Arbeloa en el banquillo, Ceballos sólo ha jugado en dos encuentros, ante el Levante y contra el Mónaco. En ninguno de los dos encuentros le gustó a su técnico, a pesar de que, por ejemplo, ante el Levante, Ceballos sí hizo una buena actuación.

Las diferencias -profesionales- entre Ceballos y Arbeloa vienen prácticamente desde el inicio. En la eliminación ante el Albacete, Ceballos no jugó ningún minuto cuando se suponía que era un duelo que podía ser para él, ya que la Copa al menos sirve para los jugadores con menos minutos. Pero Ceballos no saltó al césped del Carlos Belmonte en ningún momento.

Si ya el sevillano sabía lo que le viene ahora con Arbeloa, el partido ante el Benfica de Champions se lo dejó totalmente claro. Perdiendo en Da Luz, con 3-2 en el marcador, Arbeloa quitó a Güler y prefirió sacar al canterano Cestero antes que a Ceballos. «Ha sido una decisión técnica», reconoció el entrenador del Real Madrid. No quiso esconder la situación con una supuesta lesión. No sacó a Ceballos porque no quiso.

«Quería proteger al equipo porque sabía que en algún ataque podían superarnos y tener que hacer alguna falta para cortar una contra e íbamos a tener el riesgo de expulsión», justificó Arbeloa al ser preguntado por la razón de contar con Cestero y no con Ceballos. «En Jorge (Cestero), evidentemente, tengo mucha confianza, plena confianza del jugador que es y para el partido y cómo estábamos nos venía muy bien», añadió el entrenador en su explicación.

Que un canterano te supere, siendo tú un futbolista ya con experiencia en la plantilla y más en un escenario tan difícil por todo lo que se estaba jugando, dolió a Ceballos. El sevillano acabó tocado y con la seguridad ya de que Álvaro Arbeloa no cuenta para él. Seguirá peleando, entrenando, pero sabiendo que ya pocas opciones tiene en el actual Real Madrid.