El Real Madrid vuelve a ser el club de fútbol más valorado del planeta: 6.000 millones de valoración

El Real Madrid sigue demostrando, en todos los parámetros, que es el club de fútbol más valioso del mundo. La consultora financiera Brand Finance lo corrobora en su informe Football 50-2025, en el que sitúa al club merengue con un valor empresarial de 6.000 millones de euros. Unas cifras que le sitúan muy por encima de sus inmediatos perseguidores, FC Barcelona y Liverpool. El club catalán cuenta con un valor empresarial de 4.400 millones de euros, mientras que los reds se quedan en 4.260.

Esta cantidad con la que se evalúa al Real Madrid y al resto de clubes del fútbol europeo tiene en cuenta aspectos tangibles como la fortaleza de marca, el valor de la plantilla o el alcance que tiene entre sus aficionados; así como otros más difíciles de cuantificar como la historia o la tradición. Además, la reforma del Santiago Bernabéu y su privilegiada posición en Madrid también aumenta la valoración de la entidad que preside Florentino Pérez.

El conjunto madridista se impuso a otros grandes clubes de Europa en valor de marca y en la fortaleza de la misma. El informe de Brand Finance certifica un año más al club blanco, situando su valor de marca en una cifra récord de 1.921 millones de euros. Es el cuarto año consecutivo en el que el equipo de la capital española se sitúa en lo más alto del ranking, creciendo un 14% en este apartado con respecto a su valor de 2024. En cuanto a la fortaleza de marca, que Brand Finance evalúa en función de la inversión en marketing y el rendimiento comercial, el Real Madrid también es la marca más fuerte. Su puntuación se sitúa en un 94,9 sobre 100 y con la máxima clasificación AAA+.

Sobre los 6.000 millones de euros de valor empresarial del Real Madrid, de acuerdo con el análisis de Brand Finance, este número es una aproximación del valor del club si saliera a la venta. Unos números que difieren con operaciones de este tipo que se han realizado en otras entidades deportivas de primer nivel. Si nos fijamos en la valoración económica del Manchester United, esta se situaba en 5.800 millones de euros, según Pitchbook Analysis, a finales de 2024.

La posición del Real Madrid como la entidad deportiva más reconocida del mundo permite imaginar que una posible venta, que no se va a producir en el futuro más cercano, se aproximaría más a operaciones como el cambio de propiedad de Los Angeles Lakers. La franquicia más prestigiosa de la NBA dejó de estar en manos de la familia Buss al ser adquirida por el magnate Mark Walter. De acuerdo con la información del periodista Shams Charania de ESPN, el precio de compra fue de 10.000 millones de dólares (alrededor de 8.600 millones de euros). El equipo angelino superó con esta operación la de su eterno rival, unos Boston Celtics que fueron vendidos por más de 5.000 millones de euros.