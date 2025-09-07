El Real Madrid sufre la agresividad de River en el Mundial Juvenil: patadas, agresiones y tres expulsados

El Real Madrid sufrió una agresividad desproporcionada por parte de los jugadores de River Plate el pasado sábado en los cuartos de final del Mundial de categoría juvenil. El equipo blanco logró pasar de ronda, tras ganar 2-0, pero pagando un duro peaje. River cosió a patadas al Madrid, agredió a varios jugadores y terminó el partido con tres expulsados.

El Juvenil B del Real Madrid sufrió una cacería en toda regla ante River Plate. Los argentinos terminaron el partido con 8 jugadores después de varias agresiones contra los blancos. La primera llegó en el minuto 21 tras una patada en la cabeza sin balón. Otra de ellas fue por una patada a la altura de la rodilla en la frontal y la última por una patada en la cabeza a un jugador madridista que estaba en el suelo.

2-0 ganó el Real Madrid que avanzó a la semifinal del Mundial juvenil mientras los jugadores de River Plate, tras su vergonzoso partido, montaron una tangana en el centro del campo después de ir corriendo al árbitro a recriminarle su actuación durante el partido. El golazo del partido lo dejó Bryan Bugarín con un extraordinario golpeo de falta desde la frontal directo a la escuadra en el minuto 67 que supuso la sentencia. Un jugador con mucho futuro dentro de la cantera madridista.