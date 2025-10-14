El Real Madrid sondea el mercado de centrales para enero

La lesión de Rüdiger, las dudas sobre la rodilla de Alaba y el discreto rendimiento de Raúl Asencio obligan al Real Madrid a sondear la opción de fichar un central en enero. Huijsen, también lesionado ahora, y Militao no pueden jugar todos los minutos y Joan Martínez, olvidada ya su rotura de cruzado, se consolida como la opción de la casa.

El Real Madrid está bajo en defensas y Xabi Alonso lo sabe. La grave lesión muscular de Rüdiger, que va camino de cumplir los tres meses K.O., y la falta de confianza del técnico tolosarra en Raúl Asencio llevan al Real Madrid a sondear el mercado de centrales en busca de una jugador para incorporarlo en enero. El club blanco tiene apalabrado a Konaté, central del Liverpool que acaba contrato en junio, pero los reds se niegan a negociar su salida en mitad de curso tal como hicieron el año pasado con Trent.

La lesión de Antonio Rüdiger no hizo sino ratificar a Xabi Alonso en su idea de que necesita otro central de garantías en la primera plantilla del Real Madrid. El alemán, que sólo ha jugado un partido esta temporada (en Oviedo), va a estar lejos de los terrenos de juego durante tres meses y ya viene de someterse a una operación de menisco a final de la pasada temporada. Sin fecha de regreso, Rüdiger está pagando el exceso de minutos al que tuvo que ser sometido por Ancelotti tras las graves lesiones de Militao, que encadenó dos cruzados seguidos, y Alaba, que estuvo casi 15 meses de baja.

En apenas las últimas dos temporadas, Antonio Rüdiger ha jugado 103 partidos oficiales con el Real Madrid en los que alcanzó la friolera de 8.615 minutos, unas cifras inasumibles para un futbolista que cumplirá 33 años en marzo. Casi todos esos partidos, por cierto, los disputó el alemán completos, con una media de 83 minutos por encuentro. Y su cuerpo ha dicho basta.

Huijsen y Militao, intocables

Sin Rüdiger hasta bien entrado diciembre (quién sabe si más), Xabi Alonso se queda con Huijsen y Militao como únicos centrales en los que confía. El joven internacional español es el líder de la defensa y el brasileño, tras dos cruzados seguidos, ha vuelto mejor de lo que se fue. Pero ni pueden ni deben jugarlo todo. Raúl Asencio, que ha empezado a entrar en la rotación, se queda como tercer central o cuarto, porque el entrenador del Real Madrid prefiere a Tchouaméni en ese puesto antes que al canterano, igual que le ocurría a Ancelotti.

El problema es que Tchouaméni es necesario y casi imprescindible en el mediocentro. Como el Real Madrid descartó a Zubimendi y no reforzó esa posición en verano, el francés no tiene recambio y por eso juega todos los partidos completos. En partidos como Anoeta, por ejemplo, se vio cómo el equipo madridista se disolvió en la segunda mitad en cuanto Tchouaméni desapareció del centro del campo, lo que obligó a Xabi Alonso a meter a Asencio para devolverle al mediocentro.

Aunque Alaba podría ser también central de emergencia para disputar algunos minutos (nunca partidos completos), la opción que maneja el tolosarra en lo que regresa Rüdiger es subir a Joan Martínez al primer equipo. El joven canterano, que también regresa después de casi un año parado por otra lesión de cruzado, está dejando buenas sensaciones en el Castilla a las órdenes de Arbeloa y podría incorporarse en breve al primer equipo al menos como solución de emergencia hasta enero.

Será entonces cuando, a la vista de los resultados y de si a Militao le sigue aguantando la rodilla, el Real Madrid tenga que decidir si acude al mercado en busca de un central. El acuerdo con Konaté, que acaba contrato con el Liverpool en junio, podría cerrar las puertas a la llegada de otro jugador en esa demarcación igual que ocurrió la temporada pasada con Alexander-Arnold tras la lesión de Carvajal. Pero el club blanco ha aprendido la lección y sabe el riesgo que supone afrontar cuatro competiciones del máximo nivel con sólo tres centrales sanos en la plantilla.