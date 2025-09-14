Rüdiger lamenta su lesión: «No hay nada que odie más que no poder estar con mis compañeros»

Antonio Rüdiger ha roto su silencio desde que el Real Madrid comunicó su lesión. El central alemán se lesionó durante el parón de selecciones con Alemania tras romperse el recto anterior de su pierna izquierda y su tiempo de baja se calcula que será entre dos y tres meses de baja. Una ausencia que le duele mucho al futbolista.

«Antes que nada – muchas gracias por todos vuestros mensajes, mejoraré pronto pronto. Realmente aprecio todos y cada uno de ellos. Como todos sabéis, no hay nada que odie más que no poder estar ahí fuera con mis compañeros de equipo, luchando por el club. Pero una cosa es segura: daré todo para estar de vuelta al 100 % tan pronto como sea posible. He pasado por contratiempos antes y volveré a levantarme. Siempre», explicó en su perfil de Instagram, donde recibió el apoyo de compañeros como Vinicius Junior.

El central se convierte en el primer jugador del Real Madrid que cae lesionado esta temporada. Es la tercera lesión que sufre este año después sus problemas musculares en febrero, que le dejaron fuera 17 días, y el pasado mes de abril tras romperse el menisco y estar 55 días sin jugar.

Una dosificación que no ha funcionado con Rüdiger

Xabi Alonso había sido muy cuidadoso con Rüdiger. En las tres primeras jornadas, solo disputó el partido ante el Real Oviedo después de jugar los 90 minutos. Ante el Osasuna no pudo jugar por cumplir sanción y ante el Mallorca se quedó en el banquillo.

Sin embargo, con Alemania ha sido muy diferente. Jugó de inicio los dos partidos ante Eslovaquia e Irlanda del Norte, duelos con apenas tres días de diferencia. A sus 32 años, el germano volverá a tener que frenar con el objetivo de regresar antes de final de año. Una baja sensible para el plan de rotaciones que está siguiendo Xabi ante el largo calendario del Real Madrid.