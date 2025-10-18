El Real Madrid quiere dar un paso más que una protesta de 15 segundos: «Es una cortina de humo de AFE»

El Real Madrid ni se cree ni considera que vaya a servir para absolutamente nada la propuesta de AFE de parar durante 15 segundos cada partido de esta jornada de Liga. Fuentes del club blanco califican de «cortina de humo» dicha medida. Desde la entidad madridista consideran que esta iniciativa tiene como objetivo evitar que nadie pueda decir a la Asociación de Futbolistas Españoles que están siendo meros espectadores mientras el organismo presidido por Javier Tebas se lleva un partido del campeonato español fuera del territorio nacional.

La realidad es que cuando se pregunta al Real Madrid por su parecer, la postura está muy clara. «Lo de los 15 segundos es una cortina de humo de la propia AFE, que está entregada a la Liga por razones que a nadie se le escapan. Es un engaño consciente de la AFE hacia los jugadores. Una trampa indecente», aseguran fuentes oficiales de la entidad madridista.

«Mi opinión es la misma que hace dos meses. Estamos en contra del partido, creemos que adultera la competición. No ha habido unanimidad de todos los participantes para que se juegue en campo neutral. No ha habido consulta. Las protestas son positivas porque ese sentir lo tienen muchísimos clubes. Estamos en contra de que esa decisión se tome de manera unilateral. Si hay unanimidad y todos los participantes, creemos que se puede dar, adelante, pero no es el caso. Las decisiones que haya que tomar para que no suceda ya las ha tomado otra gente. Pero nuestra opinión es la misma», aseguraba Xabi Alonso en la previa del encuentro contra el Getafe.

El Real Madrid quiere más

El Real Madrid aboga por dar un paso más, por tomar una medida que realmente haga daño a la Liga de Tebas y no parar durante 15 segundos, una acción que incomoda al presidente de la patronal hasta el punto de censurar imágenes o tratar de engañar a los aficionados con mensajes totalmente fuera de lugar. Y esta postura el club se la ha hecho saber al resto de los equipos del campeonato.

El Real Madrid puso encima de la mesa la posibilidad de parar la jornada en señal de protesta por este partido, el cual se considera que adultera la competición. Dirigentes madridistas apostaron por esta postura para esta misma jornada, pero se encontraron con la negativa de clubes como el Villarreal, acto implicado y que mantiene una relación muy complicada con los blancos.

El Real Madrid no comparte la protesta de estar 15 segundos sin jugar, aunque, si la hace el Getafe, los futbolistas del equipo blanco se pondrán al lado de sus rivales. La idea que maneja la entidad madridista es parar la jornada el próximo 21 de diciembre, cuando se juega dicho partido.