Xabi Alonso: «Estamos en contra del partido de Miami porque adultera la competición»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta en el Coliseum a Getafe y Real Madrid. Los blancos llegan a este encuentro líderes y con el objetivo de seguir manteniendo la distancia con el Barcelona a una semana de jugar el Clásico frente al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu.

El entrenador del Real Madrid comenzó analizando el encuentro contra el Getafe: «Todos han vuelto bien, salvo Huijsen. Getafe siempre es una salida exigente. Es un entrenador que sabe sacar lo máximo y va a ser un encuentro muy complicado». Sobre la protesta de los capitanes: «Mi opinión es la misma que hace dos meses, estamos en contra del partido. No ha habido la unanimidad y no ha habido consulta. Las protestas son positivas. Es el sentir de muchos clubes».

«En todo vestuario hay que tener una disciplina. Tenemos la dinámica de todos los días. Los jugadores las entienden bien y las llevan a cabo», comentó sobre la impuntualidad de los jugadores.

Xabi valoró el momento de Asencio tras un Mundial de Clubes complicado: «Raúl tiene una gran capacidad de anticipación, mucho poderío en los duelos. Cuanto mejor lo haga, más va a aprovechar esa cualidad. Está dando un nivel muy positivo, con la flexibilidad de jugar incluso en línea de tres. Es muy competitivo. Tiene margen de mejora, pero la mala sensación del Mundial ha quedado atrás».

Por otro lado, valoró el lateral izquierdo con el regreso de Mendy: «Es una muy buena noticia la vuelta de Mendy y que no recaiga. Nos abre otra posibilidad con los tres laterales. Lo hemos hecho en el pasado y podemos volver a hacerlo».

Además, analizó el bloque de partidos que comienza ahora hasta el mes de noviembre: «Para mí, cuando ya ha pasado un bloque y viene el siguiente, para mí es el más complicado. Queremos seguir dando pasos hacia delante. Pesando en lo siguiente que viene, que es Getafe, y no miramos más allá».

También habló de la importancia de Ceballos: «A Dani le conocía perfectamente. Lo que nos está dando es lo que sabía que iba a dar. Tiene que ser cauteloso, pero yo tenía muy claro lo que nos podía ofrecer con sus distintas características. Mañana no estará».

«Vi el partido de Brasil. De Militao también, no hay que olvidarse. Hemos podido utilizar a Rodrygo en esa posición en la que funcionó muy bien contra Corea. Es una posibilidad que podemos tener de cara al futuro», comentó sobre los amistosos de la pentacampeona del mundo.

Por último, habló de Bellingham: «Lleva más tiempo entrenando, se está preparando y está mejor. Necesitamos su mejor versión. Tiene ganas de sentirse bien y de demostrar lo grandísimo jugador que es. Con más tiempo estará más recuperado».