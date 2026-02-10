El Real Madrid tiene como prioridad para el próximo verano el fichaje de un central top mundial, además de un centrocampista. En esa búsqueda, renovado Upamecano y con Konaté con una petición de salario imposible, el club madridista sondea la opción de fichar al Cuti Romero, capitán del Tottenham y campeón del mundo con Argentina, que quiere irse del club londinense y está dispuesto a declararse en rebeldía a final de temporada.

Así lo adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «El Real Madrid quiere a un jugador que no pudo fichar el Atlético el verano pasado. Es un fichajazo. Se habló que venía al Atleti y luego no llegó. Es el Cuti Romero. Es un jugador descomunal. Es como todos los centrales argentinos, que van al límite, pero sin pasarse».

Cristian El Cuti Romero tiene 27 años –cumplirá los 28 en abril– y contrato con el Tottenham hasta junio de 2029 después de haber renovado a finales del verano pasado después de que se frustrara su salida al Atlético de Madrid. Daniel Levy, propietario de los spurs, y viejo conocido de Florentino Pérez, se descolgó con una petición de 80 millones por el traspaso del central que era una petición expresa de Simeone.

El Cholo se quedó compuesto y sin Romero, que consideraba ya hace un año que su ciclo en el Tottenham había terminado y la mejor manera de hacerlo había sido tras levantar la Europa League que conquistaron la pasada temporada. El central argentino, que había llegado al Tottenham procedente del Atalanta en el verano de 2022, acabó ampliando su contrato y mejorando su salario.

Messi y Simeone lo querían

Ya su fichaje por el Tottenham supuso un terremoto en el Barcelona, que estuvo muy cerca de fichar entonces a Cristian Romero por deseo expreso de Leo Messi. Tal fue el enfado del crack argentino por el incumplimiento de su palabra del presidente Bartomeu que aquel fichaje frustrado fue unas razones del famoso burofax que envío Leo al Barça en el que solicitaba irse del club.

Por aquel entonces el Real Madrid también sondeó la opción de Cristian Romero, un central sobre el que existían excelentes informes en la dirección de fútbol de Valdebebas, pero el club eligió la llegada de centrales de renombre con la carta de libertad: primero Alaba tras acabar contrato con el Bayern y después Rüdiger que se fue libre del Chelsea.

A favor del fichaje de Cristian Romero por el Real Madrid está su contrastada experiencia, su fiabilidad para jugar en la élite, su carácter, su personalidad, su juego aéreo, su contundencia y su salida de balón. Sería un central perfecto que encajaría en el gusto del Bernabéu y que le daría una solidez y un liderazgo a una defensa demasiado imberbe.

En contra que Florentino Pérez tendría que vérselas otra vez con Daniel Levy, uno de esos negociadores que llevan las conversaciones al extremo. A pesar de que el central argentino está dispuesto a no regresar a Londres después del Mundial, el Tottenham va a dejar salir al Cuti Romero por menos de 75 millones de euros, una cifra que sería récord en el fichaje de un central en el Real Madrid, aunque puede que esta vez la gravedad de la situación lo requiera.