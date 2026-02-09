David Jiménez está a prueba

Aunque el Real Madrid ha querido evitarlo, ha llegado el momento de empezar a buscar un lateral derecho. O no. Todo dependerá de David Jiménez. El futuro del costado diestro madridista está en el aire y sufrirá cambios. Trent Alexander-Arnold seguirá, mientras que en estos momentos Dani Carvajal está más cerca de poner punto final a su etapa como madridista, una vez finalice la presente temporada, que de sentarse a hablar con el club para alcanzar un acuerdo de renovación que parece complicado encontrar en estos momentos, puesto que desde Valdebebas miran con preocupación el físico del capitán.

Con esta situación, el Real Madrid ha tomado la decisión de reforzar el lateral derecho siempre que David Jiménez no demuestre que puede tener sitio en la primera plantilla del conjunto blanco la próxima temporada. Por delante, el canterano tiene cuatro meses para demostrar que puede ser el defensa que refuerce esa zona de la defensa, convirtiéndose en el complemento perfecto de Trent Alexander-Arnold.

En el Real Madrid están muy satisfechos con el nivel que está ofreciendo David Jiménez. Debutó con Xabi Alonso ante el Talavera, tuvo minutos en Liga ante el Sevilla, estuvo presente en el batacazo contra el Albacete y en Mestalla jugó de inicio en un partido de esos que se marcan en rojo, dejando unas grandísimas sensaciones.

El madrileño firmó un muy buen partido en general, especialmente en ataque. Fue preciso con el balón, se incorporó bien al ataque y generó peligro por la derecha, incluyendo una ocasión clara y una asistencia que pudo acabar en gol. En la segunda parte mantuvo un nivel alto, con seguridad y buenas asociaciones, dejando una actuación sólida que lo reafirma como una opción fiable en el lateral derecho antes de ser sustituido. En definitiva, en Mestalla jugó un canterano y se marchó un futbolista del primer equipo.

ADN Real Madrid

David Jiménez llegó a La Fábrica en 2013, procedente del Móstoles URJC. Desde el primer día en Valdebebas ha demostrado que puede ser un jugador de esos que terminan llegando, algo muy complicado. Los que mejor le conocen destacan su garra y carácter, lo que recuerda a Carvajal. Su pie derecho es una característica que comparte con Trent, mientras que uno de sus referentes es el propio Arbeloa, con el que no tardó en hacerse una foto en Valdebebas. Ahora tiene por delante la oportunidad de hacerse con un sitio en la primera plantilla del Real Madrid. No será sencillo, pero no todos pueden decir que tienen esta opción.