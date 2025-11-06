Real Madrid y Barcelona jugarán un Clásico de leyendas en El Salvador

Menos de dos semanas después de su duelo en Liga, que se saldó con victoria merengue, los equipos de Real Madrid y FC Barcelona se miden en El Salvador en un Clásico de leyendas. Los conjuntos conformados por varios ex jugadores de renombre de ambos clubes se verán las caras en el Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González de la capital salvadoreña a las 02:00 de la madrugada del domingo 9 de noviembre. El recordado futbolista que da nombre al recinto, referente absoluto en su país, se enfundará la elástica blaugrana en este encuentro.

No será la primera vez para ‘El Mágico’ González, ya que en 1984 disputó un partido amistoso con el FC Barcelona de Diego Armando Maradona. Otros grandes nombres como Carles Puyol, Iker Casillas, Romario o Guti también jugarán el Clásico de leyendas en San Salvador, capital del país. El conjunto culé, dirigido por Albert ‘Chapi’ Ferrer, contará con los debutantes Yaya Touré y Martín Montoya en sus filas.

Este Clásico será el primero de las dos citas entre ambos equipos en los próximos días. Las leyendas de Real Madrid y Barça viajarán a Tokio para medirse en un partido que también servirá como homenaje a Andrés Iniesta. Raúl González se sumará al equipo merengue en un encuentro que se disputará el 22 de noviembre en el Saitama Stadium de la capital nipona. En diciembre de 2024 también se celebró este Clásico de leyendas en Tokio, en el que el Barcelona se impuso 2-1 en el reencuentro de Xavi e Iniesta sobre el césped.

El último duelo entre el Real Madrid y los Barça Legends se produjo en México el pasado 13 de abril. En esta ocasión, el conjunto merengue resultó vencedor en la tanda de penaltis. Los blancos se adelantaron en un partido disputado en Toluca, donde se adelantaron con tantos de Figo y Marcelo para acabar imponiéndose por 8-7 en penaltis. Rafa Márquez volvió a formar pareja en el centro de la defensa junto a Puyol, haciendo las delicias de los 30.000 aficionados mexicanos presentes en el Estadio Nemesio Díez.

Convocatoria para el Clásico de Leyendas

Después del Corazón Classic Match del pasado verano, el equipo de Leyendas del Real Madrid vuelve a la competición. El conjunto dirigido por José Antonio Camacho contará con los siguientes integrantes para el Clásico en El Salvador: Iker Casillas, Kiko Casilla, Núñez, Pepe, Pavón, Agus, Velasco, Congo, McManaman, Julio Baptista, Savio, Amavisca, Iván Campo, Guti, Raúl Bravo, Fernando Sanz, De la Red, Balboa y Karembeu.

Los Barça Legends, por su parte, contarán con la siguiente convocatoria tras las recientes inclusiones de ‘El Mágico’ González, Yaya Touré y Martín Montoya: Jesús Angoy, Vítor Baía, Frédéric Déhu, Carles Puyol, Marc Valiente, Montoya, Juan Pablo Sorín, Fernando Navarro, Gerard López, Yaya Touré, Marc Crosas, Phillip Cocu, Gaizka Mendieta, Roger García, Romario, ‘Mágico’ González, Nolito, Ludovic Giuly y Javier Saviola.