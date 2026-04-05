La mujer de Valverde explota en redes por la no expulsión a Gerard Martín y luego lo borra

La no expulsión de Gerard Martín en el Atlético-Barcelona ha generado un gran revuelo. La polémica marcó el encuentro. Busquets Ferrer vio roja en directo, pero Melero López le corrigió desde el VAR pese a la temeridad de la acción y cuando la vio en el monitor, el árbitro mallorquín cambió de opinión y lo dejó en amarilla. La jugada no solo desató las protestas de los atléticos, sino también de algunos madridistas como Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, que no entiende cómo no fue roja.

Hay que recordar que hace unas semanas, en el derbi en el Santiago Bernabéu, el uruguayo del Real Madrid fue expulsado por una acción mucho más leve. Pero el motivo de la roja, a priori, era el mismo, por impactar en el tobillo de Baena. Aunque la entrada no fue tan temeraria como la de Gerard Martín, que impacta directamente con los tacos en el tobillo de Almada tras despejar el balón en una acción dividida.

Tras ver la jugada, la mujer de Valverde explotó en redes sociales después de que Busquets Ferrer anulara la roja. «Tienes que cerrar el estadio si eso no es roja», publicó en su cuenta de Instagram. Una historia de la que luego se arrepintió y terminó borrando. Pero ya era tarde, su comentario se había hecho viral y había capturas por toda la red.

En el audio del VAR publicado por la RFEF, el colegiado explica que «el jugador del Barcelona juega la pelota de forma normal» y que «luego le pisa en una dinámica normal». «Vale, el jugador del Barcelona con control de balón, juega el balón y luego le pisa en una dinámica normal. Voy a cancelar la roja y le muestro amarilla», afirmó Busquets Ferrer. Una acción que contradice lo dicho por el CTA hace unas semanas en Tiempo de Revisión sobre una jugada idéntica en el Betis-Rayo, que catalogaron como tarjeta roja.