Mbappé y Araujo, las dos caras de la moneda para Pipi Estrada.

Pipi Estrada regresa a OKDIARIO para dar las notas de la semana, en la que en esta ocasión Kylian Mbappé se lleva una merecida matrícula de honor. El delantero francés marcó ¡cuatro goles! en la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions. Por su parte, Pipi suspende a Araujo tras su expulsión en el Chelsea – Barcelona.