Matthäus calienta el Real Madrid–Bayern: «Vinicius provoca sin cesar y luego lloriquea»

Lothar Matthäus no ha desaprovechado la oportunidad de calentar el partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich en la víspera del partido de ida en el Santiago Bernabéu. El ex jugador del conjunto bávaro ha atacado a Vinicius, al apuntar que «provoca sin cesar» y que luego «se queja y lloriquea». Unas palabras que han ido acompañadas de una crítica al conjunto blanco por su boicot a la gala del Balón de Oro cuando supieron que el brasileño no iba a ganarlo en 2024.

«Esto viene ocurriendo desde hace años. Vinicius Jr. es, por supuesto, un gran jugador, pero provoca sin parar. Cuando por fin le haces una entrada en condiciones en el campo, solo se queja y lloriquea», ha señalado Matthäus. El que fuera centrocampista del Bayern y de la selección alemana no ha dudado en acusar al futbolista del Real Madrid, básicamente, de ser un teatrero: «Cuando veo cómo juega al fútbol, el talento que tiene, y luego cuando lo veo caerse y rodar 14 veces con cada movimiento, simplemente no me gusta».

Además, ha criticado con dureza la postura del Real Madrid respecto a lo sucedido con la gala del Balón de Oro en 2024, cuando decidieron no ir al considerar que era todo una encerrona al filtrarse antes que sería Rodri el ganador, por delante de un Vinicius que había ganado Liga y Champions con el conjunto blanco. «Rodri fue elegido mejor jugador del mundo. Y entonces dijeron: ¡Injusto! Uno de los nuestros debería haberlo ganado, así que lo boicoteamos».

«No se hace eso, por respeto al rival, a los demás equipos, a los demás jugadores. Así es como un club que ha logrado grandes cosas, que tiene una historia verdaderamente gloriosa, pierde prestigio. Tampoco creo que sea correcto el comportamiento del Real Madrid en los últimos años», ha proseguido Matthäus en los micrófonos de Sky Sports.

Matthäus ataca a Vinicius y al Real Madrid

Pero si Matthäus ha sido duro con Vinicius y con el Real Madrid, más lo ha sido aún otro ex futbolista del Bayern. Markus Babbel ha lanzado ataques al presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez, acusándole de ser responsable de que la entidad haya «perdido tanto respeto» en los últimos años: «El presidente también juega un papel muy importante en esto, ya que si uno de sus jugadores no gana el Balón de Oro, entonces nosotros como equipo no vamos a boicotear el evento».

«Me parece una falta de respeto hacia todos los demás, y por eso el club ha perdido tanto respeto para mí, simplemente me resultan increíblemente antipáticos», ha señalado Babbel. No ha sido lo único que ha dicho, puesto que ha criticado también el «comportamiento» de los blancos «en los últimos años»

«Es, en mi opinión, sumamente antideportivo; ya no tiene nada que ver con el juego limpio, y siempre tengo la sensación de que se creen superiores a los demás, que se ven a sí mismos como alguien mejor. Eso me irrita muchísimo; me genera una total antipatía hacia ellos», ha apuntado.