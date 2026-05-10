Luis Suárez calienta el Clásico a través de emojis

Con un Real Madrid en guardia, el Barcelona utiliza todo tipo de artimañas para lanzar un dardo antes de jugar el Clásico en el Camp Nou. La motivación y el morbo de ganar la Liga en frente del conjunto blanco es algo en la mente de los de Hansi Flick que se repite una y otra vez en el vestuario. Es por ello que, hasta que empiece el partido, las redes sociales son el foco que utilizan para provocar una y otra vez al Real Madrid. Una iniciativa a la que se ha sumado un viejo conocido como Luis Suárez.

Aunque ya se cumplen casi seis años de su salida abrupta del Barcelona, el delantero uruguayo no olvida los partidos que jugó en aquella etapa…y más si se lo ponen en frente. Como guiño preparado, la cuenta de X del club azulgrana publicó un pequeño resumen del Clásico de octubre de 2018 en el que el Barcelona goleó 5-1 al Real Madrid. Luis Suárez marcó un hat-trick en el Camp Nou. Una provocación a la que Suárez contestó con emoticonos: uno tapándose la cara y otro llorando de la risa.

🫣😂 — Luis Suárez (@LuisSuarez9) May 9, 2026

Un mensaje de Luis Suárez que enciende más llamas de la tensión que se vivirá esta noche en el Clásico. Si el Barcelona gana o empata, será campeón y podrá hacerlo en frente del Real Madrid a pesar de que quedarían por jugar las tres últimas jornadas. Un premio muy goloso que quiere aprovechar, y más después de los últimos reveses que ha sufrido el club blanco de puertas para dentro.

Desde hace días, las indirectas en redes sociales no cesan. Un clásico de los Clásicos cuya iniciativa es del Barcelona, que ya roza el título. En el Barcelona gustaría un resultado similar al que lograron en 2018 como colofón a la noche. Un mensaje que pone el foco en cómo encajará el Real Madrid las insinuaciones de que el partido será un infierno. Como ha ocurrido siempre, y con un sabor extra esta vez, el Clásico parte de nuevo con la tensión por las nubes. El Barcelona, para ganar la Liga; y el Real Madrid, para evitar que sea frente a ellos.