Un Barcelona con hambre

El Barcelona lleva semanas siendo consciente de que este año será campeón de Liga. Pero no será lo mismo si la ganan este domingo contra el Real Madrid o si levantan el título liguero días más tarde en Vitoria, por ejemplo, o días más tarde ante el Betis. No es lo mismo. El vestuario azulgrana afronta el Clásico con un hambre voraz de ganar el título de la regularidad contra los blancos a toda costa. Quieren hacerlo con victoria y, si puede ser, haciendo sangre en la herida blanca tras lo sucedido esta semana en Valdebebas.

El Barcelona puede ganar la Liga este mismo domingo en la cara del Real Madrid. En el vestuario azulgrana, un grupo de chicos la mayoría jóvenes y canteranos de La Masía, tienen mucha hambre por hacer esto realidad. No contemplan otro escenario. Ganar al Madrid y levantar la Liga en la cara del máximo rival.

Tiene mucha hambre el Barcelona porque saben que pueden hacer más daño en la herida blanca tras lo sucedido en el vestuario de Valdebebas durante la semana. No hay pena ninguna ni en la afición ni en un grupo de jugadores que siempre ha demostrado su antimadridismo cuando se han enfrentado contra el Real Madrid.

Un grupo de jugadores que han crecido con esa rabia que el Barcelona siempre ha inculcado en La Masía contra el Real Madrid. Y ahora se transformará este domingo en un hambre voraz por ganar, goleando si se puede, al eterno rival.

Incluso con la baja del jugador con más hambre del vestuario culé, que no es otro que Lamine Yamal. El ’10’ culé no podrá estar sobre el césped, pero sí estará en el Camp Nou animando a los suyos y, si hay alirón, bajará al césped para celebrar el título con sus compañeros. Los Gavi, Fermín, Cubarsí, Eric García, Balde, Casadó… tienen hambre de ganar la Liga contra el Real Madrid.