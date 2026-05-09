La fiesta del Barcelona sería completa en caso de alirón: Louzán en el palco y título nada más acabar el partido

El Barcelona lo tiene todo absolutamente preparado para, en el caso de sumar el punto que necesitan ante el Real Madrid en estos momentos para entonar el alirón, poder celebrarlo a lo grande ante su afición en el Camp Nou. Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, llegará en la mañana del domingo a la Ciudad Condal y estará en el palco junto a Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana, presenciando el partido y, obviamente, también estará la más deseada: la Liga. El título estará preparado en el coliseo barcelonés y se entregaría a los campeones nada más confirmarse el campeonato.

El lunes, el Barcelona haría una fiesta por la Ciudad Condal para celebrar la Liga, pero sin duda el gran momento lo quieren vivir este domingo. Ganando, celebrando y todo ante la mirada del Real Madrid. Justo eso es lo que quieren evitar los hombres de Álvaro Arbeloa.

El estamento federativo viene manejando habitualmente dos escenarios a la hora de entregar el trofeo. Si un equipo se proclama campeón lejos de su estadio, lo normal es esperar al siguiente partido en casa, ya junto a su afición, para realizar la entrega. En cambio, si el título se consigue como local, pueden darse dos situaciones distintas dependiendo del contexto y de los resultados: aplazar el protocolo hasta el siguiente encuentro ante su público o aprovechar ese mismo día para hacer la entrega del trofeo. Se hizo el año pasado con el Levante cuando ganó el campeonato de Segunda División y en el 2022 al Real Madrid en el Bernabéu, cuando jugó contra el Espanyol.

Las matemáticas no engañan y las cuentas son muy sencillas. El Barcelona aventaja en 11 puntos al Real Madrid cuando restan, antes del Clásico, 12 unidades por jugarse. Es decir, los de Flick ni siquiera necesitan ganar a los blancos para ser campeones, ya que con un punto les bastaría. Por el contrario, a los de Arbeloa sólo les vale la victoria para aplazar la fiesta que los azulgranas ya tienen preparada en el Camp Nou.