El Barcelona busca un alirón histórico que no se ve en un Clásico desde hace 94 años

El Barcelona busca este domingo en el Camp Nou un alirón que sería histórico y que el equipo culé nunca ha logrado contra el Real Madrid en un Clásico. Un hecho que, en un partido de este nivel, uno de los más vistos en todo el mundo, solamente ha sucedido una vez en la historia y fue hace 94 años.

El Barcelona afronta el Clásico de este domingo contra el Real Madrid (Camp Nou, 21:00 horas) con 11 puntos de diferencia en la tabla a falta de 12 por disputarse. Sabe el equipo culé que tiene muy cerca el título, prácticamente en la mano. Pero tiene la oportunidad de hacerlo contra el eterno rival, y en el vestuario azulgrana no quieren perder esa oportunidad.

Una victoria o un empate del Barcelona contra el Real Madrid este domingo coronaría al cuadro azulgrana como campeón de Liga por 29ª vez en su historia. Un alirón histórico para la entidad azulgrana, ya que nunca en la historia se han proclamado campeones del campeonato liguero jugando ante los blancos. Sin duda, sería una Liga muy especial para todos los seguidores culés.

Precedentes de un alirón histórico

Un alirón en un Clásico que solamente se ha producido una vez en la historia y fue hace 94 años. No ganó la Liga el Barcelona aquella vez y fue el Real Madrid el que se proclamó campeón ante su eterno rival. Este domingo se puede equilibrar esa balanza casi 100 años después.

El único alirón en la historia de los Clásicos sucedió el 3 de abril de 1932, hace 94 años. El Real Madrid ganó su primera Liga en aquella temporada y lo hizo contra el Barcelona en territorio azulgrana con un empate a dos. Lazcano y Luis Regueiro marcaron para los blancos y Samitier y Arocha para el equipo blaugrana. Esta vez, otro empate en Can Barça le puede dar el título a los de Hansi Flick.

Por otro lado, el Real Madrid no sufre un alirón rival con los blancos sobre el campo desde 1977. En aquella ocasión, el Atlético de Madrid se proclamó campeón de Liga en el Santiago Bernabéu. Este domingo le puede ocurrir con el Barcelona en el Camp Nou. Solamente una victoria madridista evitaría este alirón histórico.