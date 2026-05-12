Kroos reacciona a la derrota del Real Madrid en el Clásico y señala a su jugador de futuro

Toni Kroos reaccionó en su podcast a la derrota del Real Madrid en el Clásico que confirmó el segundo año sin títulos para la entidad blanca. El jugador alemán, que ha sonado en los últimos días para incorporarse al club, también opinó sobre Arda Güler, que considera que es el jugador más importante que tiene el equipo de cara al futuro.

Las palabras de Toni Kroos siempre merecen ser escuchadas y ahora el alemán ha opinado sobre la derrota en el Clásico de la Liga EA Sports del pasado domingo en el que el Barcelona cantó el alirón. La leyenda alemana también dejó claro que dos años en blanco «no son aceptables» para un club como el Real Madrid. «Dos no son aceptables. Y punto. Esa es la identidad del Real Madrid. Y todos lo saben», dijo sobre las dos últimas temporadas del club blanco.

«El resultado en el campo se debió a la mala situación interna dentro del equipo», dijo sobre el 2-0 del Barcelona después de una última semana con incidentes en Valdebebas. «Quizás los jugadores tenían la motivación para ganar el Clásico, pero eso no fue suficiente», dijo un Toni Kroos que también dejó claro que «la derrota estaba decidida incluso antes de que comenzara el partido».

«Al Barcelona le bastó con el 2-0. Y así fue un partido en el que creo que todos habrían firmado en el minuto 60: ‘Venga, pita el final’. El segundo tiempo fue más equilibrado, pero no marcamos, y simplemente digo: felicitaciones a Barcelona», dijo el alemán en el podcast Einfach mal Luppen que comparte con su hermano.

Kroos y el futuro del Real Madrid

Toni Kroos también habló sobre el futuro del Real Madrid y un jugador que él considera que puede ser importante a corto y largo plazo para la entidad. Este es Arda Güler. «Arda Güler es un jugador de futuro. Este año ha jugado mucho y será muy importante para el Real Madrid. Su mejor posición es de 10, cerca de la portería», dijo Toni Kroos durante su intervención.

«Tiene un gran pase final, por eso tiene que estar cerca de los delanteros y los extremos. No es un jugador ofensivo, por lo que pierde potencial en el centro, a pesar de que puede crear el juego desde atrás», valoró sobre las principales características del jugador turco, que se ha perdido los dos últimos partidos de la temporada por lesión.

Toni Kroos ya se deshizo en elogios hacia Arda Güler en una entrevista que realizó hace unos meses en Sport1. «Es un tipo de jugador diferente a mí. Su mejor posición es claramente más ofensiva que la mía, por lo que no se trata en absoluto de mi sucesor. Pero por lo general me alegra porque es buen chico. Todavía pude jugar con él. Tiene un toque realmente fino, que esta temporada ya ha sabido aprovechar de manera muy efectiva para el Madrid», dijo en su día.

«Por eso espero que siga teniendo minutos de forma constante, porque solo así puede mejorar. Y estoy seguro de que podrá marcar una época en el Madrid durante muchos años», afirmó Kroos sobre Arda Güler.