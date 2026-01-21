Kroos se opone a los pitos del Bernabéu: «Si ya te pitan antes de los partidos, no hace más fácil ganar»

Toni Kroos conoce a la perfección la exigencia del Santiago Bernabéu cuando el equipo está en crisis. Una etapa que están viviendo en la actualidad algunos jugadores del Real Madrid después de los silbidos que se escucharon en los partidos ante Levante y Mónaco. Aunque esos pitos se convirtieron en aplausos tras la goleada en Champions, el ex jugador alemán quiso salir en defensa de la plantilla buscando la tregua entre afición y equipo.

Futbolistas como Bellingham y Vinicius han estado en la diana estos días. El madridismo les pedía más en partidos cruciales como la final de la Supercopa de España y en Copa frente al Levante, pero para Kroos todo tiene un límite más allá de la exigencia: «A mí también me eliminaron contra un equipo pequeño en Copa. Aunque ahora estamos lejos de que las cosas estén bien, pero nuestra generación dorada también pasó por horas bajas», comenzó.

Incluso, el germano también recalcó cómo se ve desde fuera del Real Madrid los pitos a sus propios jugadores, destacando una frase que le dijo una persona cercana relacionada con el fútbol: «Un jugador al que no le hayan pitado en el Santiago Bernabéu no es un gran jugador». «Al final se puede decir que esto es el Real Madrid, probablemente no su mejor cara pero describe bastante bien lo que significa estar aquí, firmar aquí. Siempre se elige a los grandes nombres, para bien y para mal. Si ya te pitan antes del partido, no lo hace más fácil lograr lo que el club y todos quieren: ganar y jugar bien».

«Es la dinámica actual, que no es buena, de la que solo se sale a base de resultados, actitud y juego. Todos lo hemos vivido. La temporada pasada fue de transición, no se ganó ningún título y en el Madrid eso suele servir para tomar impulso. Tras las tres Champions, 2019 fue un año para tirar a la basura. Luego se volvió y mejoró. Ahora es la segunda temporada en la que parece que no mejora. Eso, unido a las exigencias, genera problemas. No estamos en un club que acepte periodos largos así. Se vio en la decisión con el entrenador y en la reacción de la afición. Los jugadores saben a lo que se enfrentan, pero estoy seguro de que son lo bastante fuertes mentalmente para seguir y darle la vuelta a la situación», concluyó.

La marcha de Kroos fue una de las más duras que ha vivido el Real Madrid en los últimos años. El alemán era el motor del equipo de Ancelotti y su decisión de retirarse con la Decimoquinta en sus brazos dejó un vacío en un perfil que el conjunto blanco no ha sabido suplir. A pesar de que esté alejado de los terrenos de juego, Toni sigue apoyando al equipo en los momentos más difíciles.