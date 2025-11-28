El inesperado elogio de Fernando Torres a Xabi Alonso: «Es un tipo extraordinario»

Fernando Torres y Xabi Alonso convivieron en el Liverpool y la selección española en su etapa como futbolistas. Ambos comparten ahora profesión tras dejar atrás sus años sobre el césped, trasladando su pasión por el fútbol a los banquillos. El ex jugador del Atlético de Madrid, actual entrenador del filial rojiblanco, se ha deshecho en elogios hacia el técnico del Real Madrid. «Es un tipo extraordinario y un gran entrenador», ha reconocido Torres.

A sus 41 años, tres menos que Xabi Alonso, ‘El Niño’ ha ascendido en el organigrama de la cantera atlética hasta alcanzar el escalón inmediatamente anterior al primer equipo: el Atlético Madrileño. El de Fuenlabrada tiene al filial de los colchoneros líder del Grupo 2 de Primera Federación con un partido menos que sus perseguidores. Sobre la posibilidad de relevar a Simeone, Torres lo tiene claro: «Ojalá algún día… el trabajo es el que hace que algún día pueda suceder. Tengo muchas cosas de Simeone».

Un salto, el de entrenar a uno de sus ex equipos, que dio Xabi Alonso el pasado verano al firmar por el Real Madrid. El técnico donostiarra también se fogueó al frente de un filial, cuando dirigió a la Real Sociedad B durante tres temporadas y logró un ascenso a Segunda División. Del Sanse dio el salto al Bayer Leverkusen, donde se labró un puesto entre los mejores técnicos de Europa. «Xabi es un tipo extraordinario y un gran entrenador, ahí están sus números y lo que ha conseguido hasta el momento. Yo ya le veía como entrenador, aunque no creo que me viesen a mí como entrenador», ha declarado Torres sobre Xabi Alonso, con el que coincidió dos temporadas en Liverpool y con el que ganó dos Eurocopas y un Mundial con la Selección.

El futuro de Fernando Torres como entrenador

En una reciente entrevista en el programa Radioestadio Noche de Onda Cero, Fernando Torres ha analizado su futuro en los banquillos y la actualidad del Atlético de Madrid y el fútbol español. «Yo era de los que decía que a quien se le ocurre ser entrenador. Al final de la carrera te das cuenta que ves el fútbol de otra manera, lo ves mejor de como lo puedes jugar», ha contado el ex del Liverpool sobre su vocación por los banquillos. Torres se ha mostrado ambicioso con su futuro como entrenador: «No tengo miedo a nada, lo conseguí todo como futbolista y ahora como entrenador quiero intentarlo».

Fernando Torres, autor del gol en la final de la Eurocopa que inició la era dorada de la selección español, se ha mostrado ilusionado con ‘La Roja’ que dirige Luis de la Fuente. El ex delantero se ha deshecho en elogios hacia el combinado nacional y uno de sus referentes, Lamine Yamal. «Disfruto con esta selección, con este grupo joven que ilusiona a todos. A Lamine le diría que disfrute, un potencial así yo no recuerdo haberlo visto nunca», ha concluido.