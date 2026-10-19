Hasta Marcelo se unió a los cánticos contra Tebas en el Bernabéu

Hasta Marcelo se unió a los cánticos contra Javier Tebas en el Bernabéu. La afición madridista cantó «corrupción en la Federación» en varios momentos del partido y la leyenda del conjunto blanco, que presenció la victoria del Real Madrid contra el Sevilla desde su palco, también se unió a la indignación del público madridista cantando contra el sistema y el presidente de la Liga, que ha sido protagonista durante la semana después de un ataque vergonzoso contra el conjunto blanco.

El Real Madrid goleó al Sevilla en el Bernabéu en un partido en el que el Bernabéu volvió a cantar contra la Federación, Javier Tebas y lo que ha sido el fútbol español durante los últimos años. «No es fútbol, son Tebas y Negreira», se llegó a leer en una pancarta que se sacó en el fondo sur del estadio blanco que evidenció su indignación por lo sucedido en la última semana, en la que el presidente de la Liga comparó los métodos de actuación de la dirección del Real Madrid con los utilizados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi.

Estas palabras de Javier Tebas encontraron una respuesta de José Mourinho, en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla del sábado, en la que dejó claro que había cruzado unos límites. «Hay límites y límites, y se ha entrado por un campo que solo tiene disculpas si es un caso clínico, y no quiero entrar por ahí. Creo que el madridismo cada vez más entiende a lo que el Real Madrid se enfrenta. Con el gigante prestigio del fútbol español que tiene en el extranjero por haber ganado la Copa del Mundo y con LaLiga teniendo al mejor club del mundo, mejor que nada salga fuera», dijo el entrenador.

Marcelo se une a los cánticos contra Tebas

Por ello, el Bernabéu explotó contra Javier Tebas y cantó «corrupción en la Federación» durante varios tramos del partido. Estos cánticos fueron seguidos por un Marcelo, que vivió en primera persona la época de Negreira como jugador del Real Madrid, y que también cantó contra el sistema en el que habita el conjunto blanco en los últimos años en el fútbol español.

Marcelo y los cánticos del Bernabéu sobre Tebas #ElPost https://t.co/omZkYQlyGC — DAZN España (@DAZN_ES) October 18, 2026

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