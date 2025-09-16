Guti quiere volver a los banquillos y pone a Xabi Alonso como ejemplo

José María Gutiérrez, conocido en el mundo del fútbol como Guti, ejerce como comentarista televisivo desde hace varios años tras cerrar una etapa como entrenador en la que alcanzó el Juvenil A del Real Madrid y dirigió a la UD Almería en Segunda División. Pese a estar cómodo en su nuevo rol, Guti sueña con volver a los banquillos a lo grande y hacerlo con un gran reto.

«Entrenar siempre me apetece, lo que pasa es que a mí me gustan los grandes retos. Todavía no ha surgido un gran reto para poder entrenar, pero estoy abierto a que pueda suceder», ha declarado el ex jugador. El banquillo del Real Madrid, el equipo de su vida, lo ocupa en estos momentos un ex compañero durante su último año de merengue: «Me veo en el banquillo y ojalá tenga la oportunidad, como ha tenido Xabi Alonso, de poder coger a un grande».

En una entrevista con EFE, el madrileño ha tratado su posible vuelta a los banquillos, al igual que otros temas relacionados con la actualidad futbolística y su carrera. Sobre la labor de Xabi en el banquillo, Guti lo tuvo claro desde que compartió vestuario con él. «Es el típico jugador que sabes que luego va a entrenar, también por la posición. En el campo era un poco el que mandaba, el que estaba siempre en contacto tanto con la defensa como con los atacantes. Al final sabes que se va a dedicar a eso», ha comentado.

El que fuera jugador del Real Madrid durante 15 temporadas, ha definido a Xabi Alonso como un entrenador «moderno» que apuesta por el buen trato de balón y la presión adelantada. El inicio de Liga del equipo lo ha calificado como «ilusionante», pero se muestra cauto: «El madridista ha visto cambios en el equipo, en la forma de jugar, de entender el fútbol. Al final lo más importante es ganar títulos y a Xabi se le va a juzgar por todos los títulos que pueda ganar».

Sobre entrenadores a lo largo de su carrera, Guti ha destacado a Fabio Capello. El técnico italiano, conocido por su dureza y exigencia, fue el que más marcó al ’14’. «Es un entrenador que exigía el máximo de los jugadores, sabía el potencial de los jugadores, dónde tenía que mejorar a cada jugador. Aprendí mucho con él», ha remarcado Guti.

Guti se compara con Arda Guler

El recordado ’14’ del Real Madrid siempre destacó por su magia en los metros finales. Un ‘poder’ con el que ahora ve a Arda Guler. «El perfil mío es un poco el de Isco, pero del Madrid, el que más se parece es Arda Guler, tiene muchas cosas que yo tenía. El crecimiento que le ha dado Xabi este año le va a venir muy bien para saber cuál puede ser su nivel dentro del Madrid y si es capaz de aprovechar la oportunidad. Es un jugador muy talentoso que puede jugar muchos años en el Madrid», ha reconocido Guti.

El ex entrenador de la UD Almería ve margen de mejora en el turco: «El potencial lo tiene. Puede mejorar a nivel físico, por ahí es donde tiene que trabajar más. Cuando tiene el balón en los pies es un jugador increíble, pero en el fútbol actual el físico es muy importante».