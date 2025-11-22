Examen a Tchouaméni.

El Real Madrid sigue muy pendiente de Aurélien Tchouaméni. El francés sufrió ante el Liverpool una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que, en principio, iba a mantenerlo tres semanas alejado de los terrenos de juego. Sin embargo, el centrocampista ha acortado plazos y este viernes ya se entrenó al mismo ritmo que sus compañeros. Pese a ello, no será hasta la sesión del sábado -previa al duelo contra el Elche, que se disputará el domingo a las 21:00 horas en el Martínez Valero- cuando se tome una decisión definitiva.

Xabi Alonso y su cuerpo técnico evaluarán a Tchouaméni en el entrenamiento de Valdebebas. El plan es someterlo a una última prueba para determinar si está o no listo para jugar de inicio frente al Elche. Salvo sorpresa, el francés entrará en la convocatoria; la única incógnita es si partirá como titular o si comenzará en el banquillo.

En Valdebebas lo tienen claro: no asumirán el más mínimo riesgo. Tchouaméni solo jugará si no existe posibilidad de recaída, pues es una pieza clave en el centro del campo del Real Madrid. Así lo veía Ancelotti y así lo ve ahora Xabi Alonso. Podrá ser más o menos discutido, pero para sus entrenadores es esencial para dar equilibrio al equipo. Su capacidad para sostener la medular y reforzar la defensa cuando es necesario lo convierte en un futbolista imprescindible.

Un jefe para Xabi

Aurélien Tchouaméni se ha consolidado como el jefe del Real Madrid sobre el césped, la auténtica prolongación de Xabi Alonso en el campo. Su inteligencia táctica y su capacidad para interpretar el juego lo han convertido en una pieza fundamental en el esquema del técnico donostiarra, que valora su rendimiento tanto como mediocentro como en una posición más retrasada, actuando de central. Juegue donde juegue, marca diferencias y es un jugador intocable.

Fuera del terreno de juego, Tchouaméni también brilla. Es un futbolista con carisma, personalidad y liderazgo, cualidades que ha demostrado desde su llegada al club y que Xabi Alonso ha podido comprobar de primera mano. Un seguro para el conjunto blanco y una figura indiscutible en los planes del nuevo entrenador.

Rüdiger lo tiene más complicado

Por otro lado, Rüdiger también podría entrar en la convocatoria para el duelo ante el Elche, aunque sus opciones son menores. El alemán solo ha completado parte del entrenamiento junto al grupo y será el sábado cuando se tome una decisión definitiva. Lo que sí parece claro es que no será titular.