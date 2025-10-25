La escuela alemana que une a Xabi y Flick

Xabi Alonso y Hansi Flick vivirán su primer duelo entre ellos como entrenadores en el Clásico de la Liga de este domingo en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Barcelona. No podrán darse la mano antes de empezar el choque, ya que el alemán está sancionado y en el banquillo culé se sentará Marcus Sorg. Pero la imprenta y el sello del Barça se lo pone Flick. Y el del Madrid es de Xabi. Un nexo entre ambos que se encuentra en la escuela alemana de fútbol.

Una lástima que Xabi y Flick no puedan darse la mano antes del Clásico. Era uno de los momentos más esperados en la previa de este Real Madrid-Barcelona con los dos técnicos hablando alemán. En el segundo año del germano al frente del Barcelona viviremos su primer duelo de entrenadores. Un enfrentamiento que tiene a la Bundesliga y al Bayern de Múnich como uno de los nexos de unión.

Y es que la escuela alemana es la que ha construido estos dos perfiles de entrenadores muy parecidos. A los dos le gusta tener una presión alta con intensidad para poder robar en campo rival. Quizás Hansi Flick sea más atrevido en ataque con esa defensa tan adelantada, pero a Xabi también le gusta ser muy ofensivo.

Y es que es obvio que Hansi Flick se crio con la escuela alemana. Entrenador del Bayern de Múnich y de la selección germana. Puro sello germano. Pero es que Xabi Alonso también tiene ese sello. Terminó su carrera como jugador en Alemania en el Bayern y se graduó como entrenador en el Leverkusen. Además, sabe lo que es ganar la Bundesliga como entrenador y jugador. Ahora busca la Liga española como técnico, algo que Flick ya ganó el curso pasado.

Un fútbol alemán que une las vidas como entrenadores de Hansi Flick y Xabi Alonso. Ahora ambos representan a Real Madrid y Barcelona, con filosofías similares y a la vez diferentes. Un fútbol parecido que emana de la misma escuela. No podrán verse las caras a ras de césped. Pero el sello de sus equipos es suyo. Es de autor.

Xabi Alonso jugó en el Bayern con Guardiola a la cabeza, en los cursos 2014/15 y 2015/16, y con Ancelotti, a quien Flick derrotó cuatro veces la pasada temporada en los Clásicos, el 2016/17. Una última campaña en la que compartió vestuario con los actuales culés Robert Lewandowski y Thiago Alcántara. El polaco no estará este domingo en el césped del Bernabéu. De hecho, con el delantero azulgrana coincidió las tres campañas que estuvo en el Bayern; y con el actual miembro del cuerpo técnico azulgrana, el 2016/17 y el 2015/16.