La reventa de entradas para un partido como el Clásico entre Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu se ha disparado a lo bestia y ha convertido este duelo histórico en uno de los partidos de fútbol más caros del mundo. OKDIARIO ha tenido acceso a la conversación entre varios aficionados interesados en comprar entradas para este duelo y varios reventas que se dedican a este negocio. La entrada más cara para este Clásico en el coliseo blanco alcanza ya los 3.500 euros. Un importe que no está al alcance de cualquiera.

El mundo de la reventa de entradas se ha puesto a la orden del día en el deporte. Y para cualquier evento. También para los conciertos. Profesionales de este negocio se dedican a comprar entradas o abonos a aficionados que necesitan el dinero o que no pueden acudir al partido, y posteriormente lo venden a precios superiores para poder llevarse una comisión.

Cabe recordar que la lucha del Real Madrid contra la reventa ha sido impresionante e insistente durante los últimos años. Y lo sigue siendo. El club blanco lucha cada día por controlar que los socios del club no revendan sus abonos y que sobre todo no se comercialice contra ellos. Una lacra ilegal contra la que el club blanco lucha cada día, dejándose la vida para estas reventas no se produzcan antes de los partidos. La lacra de la reventa ilegal sucede en todo nuestro país, pero sin duda es el Real Madrid la entidad que más lucha por erradicarla.

La reventa de entradas funciona de manera muy sencilla. Hay varios de ellos que se venden a través de páginas en internet o incluso como agencia de viajes. Llamas por teléfono y te preguntan por el sector del estadio en el que estás interesado. Normalmente, el reventa intenta dar la menor información posible. Únicamente contesta a lo que se le pregunta, ya que suelen cuidar mucho todo este tipo de cosas.

El pago también es sencillo. La mayoría de reventas, sobre todo a la hora de referirnos al Clásico en el Bernabéu, venden abonos de socios que no pueden ir al partido. Por lo tanto, tanto el pago como la entrega del abono se hace siempre en persona, ya sea antes del partido por los aledaños del estadio o en otro barrio de la capital madrileña. Los pagos suelen ser en efectivos.

En este caso, las entradas para acudir al Bernabéu a presenciar el Clásico de esta temporada entre Real Madrid y Barcelona se han disparado hasta límites de locura. La entrada más cara puede costar 3.500 euros en uno de los palcos vips del estadio madridista. Y es que los reventas profesionales tienen entradas en casi cualquier parte del estadio.

Depende mucho de la parte del estadio donde se compren estas entradas, pero pueden oscilar entre 650 euros como entrada más barata en sectores más altos hasta los 2.500 o 3.000 euros detrás de los banquillos. Suele ser más sencillo también comprarlas de dos en dos. Y también ofrecen entradas, aunque en su mayoría se revenden abonos.

Otro ejemplo de precio son dos entradas en el lateral del tercer anfiteatro por 1.500 euros cada una. Y es que en el mundo de la reventa de entradas no hay precios baratos, y mucho menos en un Clásico de Liga entre Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu. Un duelo que es sin duda uno de los partidos más caros del mundo.

Conversación con un reventa de entradas

Aficionado interesado: Le llamaba porque estaba interesado en comprar entradas para el Madrid-Barcelona.

Reventa: Sí

Aficionado interesado: Estaba interesado en el precio que podrían tener y la zona.

Reventa: Depende un poco de lo que quieras.

Aficionado interesado: No me importaría… ¿Las más caras cuánto serían?

Reventa: Las más caras son en palcos Vips y están en 3.500 cada una.

Aficionado interesado: ¿1.500 cada una en palco?

Reventa: 3.500

Aficionado interesado: Ahh 3.500 cada una en palco vip. ¿Y en grada?

Reventa: Entre… ¿Qué necesitas? ¿Dos?

Aficionado interesado: Bueno… entre dos y tres.

Reventa: mmmm por la grada, dependiendo de la altura tienes entre 650 y 2.500 o 3.000 situadas detrás del banquillo.

Aficionado interesado: Vale, vale, genial, para consultarlo con las personas que iría. Y esto sería sencillo, ¿no? Porque he visto que sois una agencia de viajes. No tiene mucha historia para… ¿son abonos o como es la situación?

Reventa: Tenemos abonos y entradas. Depende la zona que elijas.

Aficionado interesado: Vale, vale… Tribuna, por ejemplo, ¿qué precio tendría?

Reventa: ¿Tribuna fondo o Tribuna lateral?

Aficionado interesado: Lateral.

Reventa: Tenemos unas, creo recordar, a 1.800 y otras en 2.000 cada una.

Aficionado interesado: Vale, genial. ¿Y no habría problema para conseguir tres, no?

Reventa: Bueno, tres es un número jodido.

Aficionado interesado: Sí, me imagino. Bueno entre dos o cuatro. Es más sencillo…

Reventa: Bueno, es que de dos en dos hay muchos sitios. Hay un sector de la grada que tenemos dos y una. No lo sé. La historia es saber primero el número de personas y a partir de ahí ver como se puede poner. O si no se pueden poner las tres totalmente juntas, dos y una lo más cercana.

Aficionado interesado: Vale, perfecto. Le vuelvo a llamar. Y esto, en caso de que las queramos, tenemos que ir a por ellas o como sería la situación.

Reventa: ¿Estás en Madrid?

Aficionado interesado: Sí

Reventa: Sí, claro. Primero miramos disponibilidad y luego…

Conversación con un segundo reventa de entradas

Reventa: ¿Hola?

Aficionado interesado: Hola, ¿qué tal? Llamaba porque estaba interesado en dos abonos. No sé si tendrán para el Madrid-Barcelona.

Reventa: Sí…

Aficionado interesado: ¿Sí? Y… me gustaría saber los precios de los abonos y las zonas del estadio…

Reventa: Según la zona… y los asientos…

Aficionado interesado: Claro… No me importa pagar. ¿Lo más caro cuánto sería?

Reventa: Lo más caro… hay de 2.000, 2.500…

Aficionado interesado: ¿2.500 euros?

Reventa: Sí

Aficionado interesado: ¿Y esos en qué zona sería del estadio?

Reventa: Esos abajo. En grada lateral. A ver, un momentito…

Reventa: Lo mejor que tengo ahora son dos en el lateral tercero.

Aficionado interesado: ¿Tercer anfiteatro?

Reventa: En el sector 541. O ya me tienes que dejar tiempo y te lo miro.

Aficionado: ¿Y qué precio tendría ese?

Reventa: Eso es centrado y está a 1.500.

Aficionado interesado: 1.500 vale. Pues le doy una vuelta y les vuelvo a llamar. ¿Sería sencillo, no?

Reventa: ¿Eres de Madrid?

Aficionado interesado: Sí. ¿Son abonos?

Reventa: Son abonos, claro. Yo con lo que trabajo son abonos.

Aficionado interesado: ¿Cómo sería para quedar y eso?

Reventa: Si eres de Madrid, quedamos en el barrio de Prosperidad, te damos los abonos y pagas.

Aficionado interesado: Vale, se paga allí.